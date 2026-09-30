Kalp sağlığında uzmanlar dikkat çekti: 4 kritik uyarı... Çaresiz değilsiniz...  İşte çare olacak öneriler

Ağrının kollara, çeneye veya sırta yayılabileceği de belirtilirken, bazı hastalarda göğüs ağrısı yerine nefes darlığı, yorgunluk veya huzursuzluk görülebileceği vurgulandı. Her kalp krizi aynı belirtiyle ortaya çıkmayabilir Uzmanların dikkat çektiği önemli noktalardan biri, kalp krizinin her hastada aynı şekilde görülmemesi oldu. Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, bazı kişilerde tipik ve şiddetli göğüs ağrısı görülürken bazı hastaların yalnızca yorgunluk veya nefes darlığı yaşayabileceğini belirtti. Bu nedenle daha önce yaşanmamış ölçüde şiddetli göğüs ağrısı başta olmak üzere farklı belirtilerin de önemsenmesi gerektiğine dikkat çekildi. Erken müdahalenin kalp krizi açısından kritik rol oynadığı ifade edildi. Kalp pilleri nabız düşüklüğünde devreye giriyor Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, bazı ritim bozukluklarının ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini söyledi. Normal nabzın dakikada 60 ile 100 arasında olduğunu belirten Kılıçaslan, bazı hastalıklarda nabzın tehlikeli seviyelere kadar düşebildiğini ifade etti. Kalp pilleri, kalp normal çalışırken devreye girmiyor ancak nabız düştüğünde elektriksel uyarı göndererek kalp hızının aşırı düşmesini önlüyor. Nabız düşüklüğünün bayılma ve daha ciddi sonuçlara yol açabileceği belirtildi. Bazı cihazlar ciddi ritim bozukluklarında şok verebiliyor Kalp pillerinin yanı sıra daha ciddi ritim bozukluklarında kullanılan farklı cihazların da bulunduğu ifade edildi. Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, bazı cihazların yalnızca düşük nabzı engellemekle kalmadığını, ciddi ritim bozukluğu gelişmesi halinde kalbe elektrik şoku vererek hastanın hayata döndürülmesine yardımcı olabildiğini aktardı. Bu cihazların hangi hastalarda kullanılacağının hastanın ritim problemi ve klinik durumuna göre belirlendiği ifade edildi.