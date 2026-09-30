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Sağlık
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Kalp sağlığında uzmanlar dikkat çekti: 4 kritik uyarı... Çaresiz değilsiniz...  İşte çare olacak öneriler

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Kalp sağlığında uzmanlar dikkat çekti: 4 kritik uyarı... Çaresiz değilsiniz...  İşte çare olacak öneriler

Uzmanların dikkat çektiği önemli noktalardan biri, kalp krizinin her hastada aynı şekilde görülmemesi oldu. Kalp sağlığını korumak için damar yapısından uykuya, beslenmeden sigaraya kadar pek çok alışkanlık önem taşıyor. Uzmanlar erken belirtilere dikkat çekiyor.

#1
Foto - Kalp sağlığında uzmanlar dikkat çekti: 4 kritik uyarı... Çaresiz değilsiniz...  İşte çare olacak öneriler

Kalp ve damar sağlığı yalnızca kalbi değil, beyin ve bacaklar dahil tüm vücuttaki dolaşım sistemini yakından ilgilendiriyor. Dünya Kalp Günü kapsamında değerlendirmelerde bulunan Medipol Sağlık Grubu’ndan dört uzman; damar sağlığının korunması, kalp krizinin belirtileri, kalp pillerinin kullanım alanları ve modern kalp cerrahisindeki gelişmelere ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Uzmanlara göre sigaradan uzak durmak, ideal kiloyu korumak, düzenli hareket etmek, sağlıklı beslenmek ve tansiyon, kan şekeri ile kolesterol değerlerini kontrol altında tutmak kalp sağlığı açısından kritik önem taşıyor.

#2
Foto - Kalp sağlığında uzmanlar dikkat çekti: 4 kritik uyarı... Çaresiz değilsiniz...  İşte çare olacak öneriler

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, damar sağlığının yalnızca kalple sınırlı olmadığını belirterek bütün vücudun bu sistemden etkilendiğine dikkat çekti. Sağlıklı yaşlanmanın temelinde damarların korunmasının bulunduğunu ifade eden Boztosun, yaşam tarzı değişikliklerinin önemini vurguladı. Akdeniz tipi beslenme, düzenli fiziksel aktivite, ideal kilonun korunması, kaliteli uyku ve sigaradan uzak durmak öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Tansiyon, kan şekeri ve kolesterol değerlerinin de düzenli olarak kontrol altında tutulması gerektiği belirtildi.

#3
Foto - Kalp sağlığında uzmanlar dikkat çekti: 4 kritik uyarı... Çaresiz değilsiniz...  İşte çare olacak öneriler

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, kalp krizinin koroner damarlardan birinin tamamen tıkanması sonucu ortaya çıkabilen ve yaşamı tehdit eden bir durum olduğunu belirtti. Kalp krizinin en sık görülen belirtilerinden birinin şiddetli göğüs ağrısı olduğunu söyleyen Okuyan, bu ağrıya soğuk terlemenin eşlik edebileceğini ifade etti.

#4
Foto - Kalp sağlığında uzmanlar dikkat çekti: 4 kritik uyarı... Çaresiz değilsiniz...  İşte çare olacak öneriler

Ağrının kollara, çeneye veya sırta yayılabileceği de belirtilirken, bazı hastalarda göğüs ağrısı yerine nefes darlığı, yorgunluk veya huzursuzluk görülebileceği vurgulandı. Her kalp krizi aynı belirtiyle ortaya çıkmayabilir Uzmanların dikkat çektiği önemli noktalardan biri, kalp krizinin her hastada aynı şekilde görülmemesi oldu. Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, bazı kişilerde tipik ve şiddetli göğüs ağrısı görülürken bazı hastaların yalnızca yorgunluk veya nefes darlığı yaşayabileceğini belirtti. Bu nedenle daha önce yaşanmamış ölçüde şiddetli göğüs ağrısı başta olmak üzere farklı belirtilerin de önemsenmesi gerektiğine dikkat çekildi. Erken müdahalenin kalp krizi açısından kritik rol oynadığı ifade edildi. Kalp pilleri nabız düşüklüğünde devreye giriyor Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, bazı ritim bozukluklarının ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini söyledi. Normal nabzın dakikada 60 ile 100 arasında olduğunu belirten Kılıçaslan, bazı hastalıklarda nabzın tehlikeli seviyelere kadar düşebildiğini ifade etti. Kalp pilleri, kalp normal çalışırken devreye girmiyor ancak nabız düştüğünde elektriksel uyarı göndererek kalp hızının aşırı düşmesini önlüyor. Nabız düşüklüğünün bayılma ve daha ciddi sonuçlara yol açabileceği belirtildi. Bazı cihazlar ciddi ritim bozukluklarında şok verebiliyor Kalp pillerinin yanı sıra daha ciddi ritim bozukluklarında kullanılan farklı cihazların da bulunduğu ifade edildi. Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, bazı cihazların yalnızca düşük nabzı engellemekle kalmadığını, ciddi ritim bozukluğu gelişmesi halinde kalbe elektrik şoku vererek hastanın hayata döndürülmesine yardımcı olabildiğini aktardı. Bu cihazların hangi hastalarda kullanılacağının hastanın ritim problemi ve klinik durumuna göre belirlendiği ifade edildi.

#5
Foto - Kalp sağlığında uzmanlar dikkat çekti: 4 kritik uyarı... Çaresiz değilsiniz...  İşte çare olacak öneriler

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, kalp cerrahisinde teknolojinin gelişmesiyle birlikte önemli değişiklikler yaşandığını anlattı. Robot, kamera ve yapay zeka destekli teknolojilerin cerrahi süreçlerde daha fazla kullanılmaya başladığını belirten Köksal, birçok ameliyatın daha küçük kesilerle gerçekleştirilebildiğini söyledi. Bazı hastalarda göğüs kafesinin önden tamamen açılmasına gerek kalmadan operasyon yapılabildiği, yine bazı ameliyatların kalp çalışmaya devam ederken gerçekleştirilebildiği ifade edildi. Modern yöntemler iyileşme sürecini değiştirebiliyor Prof. Dr. Cengiz Köksal, günümüzde bazı kalp ameliyatlarının suni dolaşım sistemine ihtiyaç duyulmadan yapılabildiğini de belirtti. Teknolojik gelişmeler sayesinde cerrahi yöntemlerin geçmişe göre farklı bir noktaya geldiğini ifade eden Köksal, hastaların tedavi seçeneklerini doktorlarıyla birlikte değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

#6
Foto - Kalp sağlığında uzmanlar dikkat çekti: 4 kritik uyarı... Çaresiz değilsiniz...  İşte çare olacak öneriler

Kalp sağlığında hem koruyucu yaşam tarzı önlemlerinin hem de gerektiğinde erken tanı ve uygun tedavinin önem taşıdığı vurgulandı.

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