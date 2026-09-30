Gaziantep mutfağının vazgeçilmezi: Nohut tava tarifi ve püf noktası! Sebze ile pişiyor, ünü yurt dışına bile çıkıyor...

Gaziantep mutfağının en sevilen ve pratik lezzetlerinden biri olan nohut tava, etsiz de şölen tadında sofralar kurulabileceğinin en lezzetli kanıtıdır. Sebzelerin fırında kendi suyuyla pişerek nohutla bütünleştiği bu tarif, oldukça besleyici bir alternatif sunuyor. Özellikle sıcak lavaş veya pide arasına sarılarak yendiğinde damaklarda unutulmaz bir tat bırakacak. Lezzetini sağlayan söz konusu işlemler ve birkaç püf noktası...