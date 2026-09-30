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Dünya Söylemde eşitlik, icraatta renk ayrımcılığı: Vatikan’da ırkçılık skandalı! Siyahi din adamının eli havada kaldı
Dünya

Söylemde eşitlik, icraatta renk ayrımcılığı: Vatikan’da ırkçılık skandalı! Siyahi din adamının eli havada kaldı

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Fransa’ya giden Hristiyan din lideri Kardinal Robert Francis Prevost, Metz Katedrali’ndeki ayin sırasında skandal bir ayrımcılığa imza attı. Sırayla herkesle tokalaşan din adamı, sıra siyahi bir rahibe gelince elini havada bırakarak pas geçti. "Eşitlik" ve "kardeşlik" maskesi takan Batı'nın, kendi dininden olan bir insana dahi ten rengi üzerinden sergilediği bu kirli ırkçılık, insanlık onurunu ayaklar altına alırken vicdan sahibi herkesin sert tepkisiyle karşılandı.

Avrupa’nın göbeği Fransa, insanlık adına utanç verici bir ırkçılık skandalına daha sahne oldu. Fransa ziyareti kapsamında Metz Katedrali’nde düzenlenen ayine katılan Katolik Hristiyan din adamı Kardinal Robert Francis Prevost, sergilediği küstah tavırla büyük bir infiale yol açtı.

Ayin esnasında sıraya giren din görevlileriyle tek tek tokalaşarak ilerleyen Prevost, sıra siyahi bir rahibe geldiğinde elini uzatmayarak siyahi rahibi adeta yok saydı. Kendi inancını paylaşan bir meslektaşına dahi sırf ten renginden dolayı bu rencide edici muameleyi reva gören zihniyet, Batı’nın kokuşmuş ve ırkçı kodlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

SİYAHİ RAHİBİN ELİ HAVADA KALDI!

Metz Katedrali’nde yaşanan ve kameralara anbean yansıyan skandal görüntülerde, Prevost’un diğer tüm beyaz din adamlarına güleryüz gösterip elini sıkması, ancak siyahi rahibi bilinçli bir şekilde teğet geçmesi dikkat çekti. Hak ve özgürlükler konusunda dünyaya ders vermeye kalkan Batı medeniyetinin, ibadethanelerin içine kadar sızan bu ilkel ırkçılığı insanlık onuruna indirilmiş ağır bir darbe oldu.

"Hoşgörü" ve "kardeşlik" söylemlerinin arkasına saklanan şebekenin, iş uygulamaya geldiğinde kendi dininden bir insana dahi sırf rengi sebebiyle nasıl aşağılayıcı baktığı bu çirkin olayla tescillendi.

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Yorumlar

onur onur

Robert Francis Prevost şu an papa LEO denen kişi, yani kardinal değil. haber niye bu şekilde yapılmış ki?
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