Söylemde eşitlik, icraatta renk ayrımcılığı: Vatikan’da ırkçılık skandalı! Siyahi din adamının eli havada kaldı

Avrupa’nın göbeği Fransa, insanlık adına utanç verici bir ırkçılık skandalına daha sahne oldu. Fransa ziyareti kapsamında Metz Katedrali’nde düzenlenen ayine katılan Katolik Hristiyan din adamı Kardinal Robert Francis Prevost, sergilediği küstah tavırla büyük bir infiale yol açtı.

Ayin esnasında sıraya giren din görevlileriyle tek tek tokalaşarak ilerleyen Prevost, sıra siyahi bir rahibe geldiğinde elini uzatmayarak siyahi rahibi adeta yok saydı. Kendi inancını paylaşan bir meslektaşına dahi sırf ten renginden dolayı bu rencide edici muameleyi reva gören zihniyet, Batı’nın kokuşmuş ve ırkçı kodlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

SİYAHİ RAHİBİN ELİ HAVADA KALDI!

Metz Katedrali’nde yaşanan ve kameralara anbean yansıyan skandal görüntülerde, Prevost’un diğer tüm beyaz din adamlarına güleryüz gösterip elini sıkması, ancak siyahi rahibi bilinçli bir şekilde teğet geçmesi dikkat çekti. Hak ve özgürlükler konusunda dünyaya ders vermeye kalkan Batı medeniyetinin, ibadethanelerin içine kadar sızan bu ilkel ırkçılığı insanlık onuruna indirilmiş ağır bir darbe oldu.

"Hoşgörü" ve "kardeşlik" söylemlerinin arkasına saklanan şebekenin, iş uygulamaya geldiğinde kendi dininden bir insana dahi sırf rengi sebebiyle nasıl aşağılayıcı baktığı bu çirkin olayla tescillendi.