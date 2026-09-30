Sabah gözaltına alınmıştı: Mahkemeden Dilan Polat kararı...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sabah saatlerinde gözaltına alındıktan sonra "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Dilan Polat, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada 1 gün imza olacak şekilde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında sosyal medyada yapılan bir paylaşım üzerine "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Dilan Polat, adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanan Dilan Polat, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Polat, haftada bir gün imza ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.