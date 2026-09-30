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Gündem LGBT propagandası yapıyorlardı: T24 için erişim engeli kararı
Gündem

LGBT propagandası yapıyorlardı: T24 için erişim engeli kararı

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LGBT propagandası yapıyorlardı: T24 için erişim engeli kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Ailem Güvende” soruşturması kapsamında, son bir yıl içerisinde LGBT propagandası niteliğinde olduğu değerlendirilen 118 içeriğe yer verdiği belirlenen T24 haber portalına yönelik erişim engeli kararı alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu “Ailem Güvende" soruşturması kapsamında son 1 yıl içerisinde 118 LGBT propagandası niteliği taşıyan içerik üreten T24 adlı internet haber portalının internet ve sosyal medya hesapları İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince kapatıldı. Karar uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildi.

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