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Esenler'de sezonun yeni adı: Sezai Karakoç

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Esenler'de sezonun yeni adı: Sezai Karakoç

Esenler Belediyesi, 2026-2027 Kültür Sanat Sezonu’nu Türk edebiyatının usta şairi ve düşünce dünyasının öncü isimlerinden Sezai Karakoç’a adadı. Şiirleri, eserleri ve medeniyet tasavvuruyla nesiller üzerinde derin izler bırakan Karakoç’un düşünce dünyasından ilham alan yeni sezon, 9 Ekim Cuma günü düzenlenecek açılış programıyla başlayacak.

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Foto - Esenler'de sezonun yeni adı: Sezai Karakoç

“Diriliş” düşüncesiyle bir medeniyet idealinin izini süren ve “Mona Rosa” ile Türk şiirinin hafızasında unutulmaz bir yer edinen Sezai Karakoç’un adı, Esenler’in yeni kültür sanat sezonunda yaşatılacak. 2016 yılından bu yana kültür sanat sezonlarını Türk, İslâm ve dünya tarihine damga vurmuş önemli şahsiyetlere ithaf eden Esenler Belediyesi, 2026-2027 Kültür Sanat Sezonu’nu, vefatının 5. yılı dolayısıyla Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının önemli ismi Sezai Karakoç’a adadı. 9 Ekim Cuma günü Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Hamam’da düzenlenecek açılış programıyla başlayacak sezon kapsamında; şiirden edebiyata, tiyatrodan musikiye, söyleşiden konferanslara uzanan çok sayıda etkinlik vatandaşlarla buluşacak.

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Foto - Esenler'de sezonun yeni adı: Sezai Karakoç

KARAKOÇ’UN FİKİRLERİ GENÇLERE IŞIK OLACAK Sezai Karakoç’un fikir, şiir ve medeniyet tasavvuruyla yalnızca Türk edebiyatına değil, gençlerin dünyasına da yön veren önemli bir mütefekkir olduğunu belirten Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Esenler Belediyesi olarak yıllardır onun fikir mirasını yaşatmaya, gençlerimizi eserleriyle buluşturmaya ve ‘Diriliş nesli’ idealini anlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sezai Karakoç Gençlik Bilgi ve Hikmet Evimiz başta olmak üzere kültür sanat programlarımızla onun düşünce dünyasını genç kuşaklara aktarmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. 2026-2027 Kültür Sanat Sezonu’muzu Sezai Karakoç’a ithaf etmemiz de bu anlayışın güçlü bir devamıdır” dedi. Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sezai Karakoç’un işaret ettiği ‘Diriliş’, bizim için kökleriyle bağını koruyan, medeniyetine sahip çıkan ve büyük bir dava şuuru taşıyan nesillerin yetişmesi idealidir. Bu sezon boyunca onun şiirini, düşüncesini ve medeniyet tasavvurunu farklı etkinliklerle gençlerimizle buluşturacak; eserlerinde taşıdığı umut, inanç ve dava şuurunu daha geniş kitlelere ulaştıracağız. İstiyoruz ki Sezai Karakoç’un fikirleri, yalnızca geçmişte kalmış bir miras olarak değil, geleceğimizi inşa edecek gençler için yol gösteren bir ışık olarak yaşamaya devam etsin.”

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Foto - Esenler'de sezonun yeni adı: Sezai Karakoç

ÖZEL ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK Sezon boyunca Sezai Karakoç’un eserleri, şiirleri ve düşünce dünyası farklı etkinliklerle ele alınacak. Karakoç’un kültür, sanat, şehir, gençlik ve medeniyet üzerine ortaya koyduğu fikirler de çeşitli programlarla gündeme taşınacak. Bu kapsamda Sezai Karakoç Sempozyumu, Sezai Karakoç Okumaları, Sezai Karakoç Konuşmaları ve Sezai Karakoç’a özel hazırlanan bir sergi sanatseverlerle buluşacak.

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