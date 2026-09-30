Esenler'de sezonun yeni adı: Sezai Karakoç

KARAKOÇ’UN FİKİRLERİ GENÇLERE IŞIK OLACAK Sezai Karakoç’un fikir, şiir ve medeniyet tasavvuruyla yalnızca Türk edebiyatına değil, gençlerin dünyasına da yön veren önemli bir mütefekkir olduğunu belirten Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Esenler Belediyesi olarak yıllardır onun fikir mirasını yaşatmaya, gençlerimizi eserleriyle buluşturmaya ve ‘Diriliş nesli’ idealini anlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sezai Karakoç Gençlik Bilgi ve Hikmet Evimiz başta olmak üzere kültür sanat programlarımızla onun düşünce dünyasını genç kuşaklara aktarmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. 2026-2027 Kültür Sanat Sezonu’muzu Sezai Karakoç’a ithaf etmemiz de bu anlayışın güçlü bir devamıdır” dedi. Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sezai Karakoç’un işaret ettiği ‘Diriliş’, bizim için kökleriyle bağını koruyan, medeniyetine sahip çıkan ve büyük bir dava şuuru taşıyan nesillerin yetişmesi idealidir. Bu sezon boyunca onun şiirini, düşüncesini ve medeniyet tasavvurunu farklı etkinliklerle gençlerimizle buluşturacak; eserlerinde taşıdığı umut, inanç ve dava şuurunu daha geniş kitlelere ulaştıracağız. İstiyoruz ki Sezai Karakoç’un fikirleri, yalnızca geçmişte kalmış bir miras olarak değil, geleceğimizi inşa edecek gençler için yol gösteren bir ışık olarak yaşamaya devam etsin.”