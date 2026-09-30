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Gündem Takograf hilesi pahalıya patladı: 555 bin lira ceza kesildi
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Takograf hilesi pahalıya patladı: 555 bin lira ceza kesildi

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Takograf hilesi pahalıya patladı: 555 bin lira ceza kesildi

Ankara’da ağır vasıta denetiminde bir çekicide, takograf kayıtlarına müdahale etmeyi sağlayan yasa dışı düzenek tespit edildi. Sürücü ve araç sahibine toplam 555 bin lira idari para cezası uygulanırken sürücünün ehliyetine el konuldu.

Ankara'da yapılan trafik denetiminde, "takograf manipülasyon cihazı" tespit edilen çekicinin sürücüsü ve araç sahibine 555 bin lira para cezası kesildi.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir Yolu üzerindeki Karayolları Denetim İstasyonu'nda ağır vasıta araçlarına yönelik kontrol gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında durdurulan bir çekicinin takograf sistemi üzerinde yapılan ayrıntılı kontrolde, kumanda ile açılıp kapatılabilen ve takograf kayıtlarına müdahale edilmesini sağlayan yasa dışı düzenek olan "takograf manipülasyon cihazı" bulunduğu belirlendi.

Ehliyetine el konulan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 185 bin lira, araç sahibine ise 370 bin lira idari para cezası uygulandı.

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