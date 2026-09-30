Hem faydalı kem küçük... Çin hurması: Adını çoğu kişi bilmiyor! O besin zengin içeriğiyle öne çıkıyor

İltihaplanma ve oksidatif stres üzerine araştırmalar sürüyor: Hünnap özleri üzerinde yapılan araştırmalarda antioksidan ve antiinflamatuvar etkiler bildirilmiş olsa da bunların insanlarda belirli hastalıkları tedavi ettiği anlamına gelmediği özellikle belirtilmeli. Bu nedenle hünnabı “her derde deva” veya herhangi bir hastalığın tedavisi olarak görmek yerine, besin değeri yüksek bir meyve olarak değerlendirmek daha doğru. Türkiye'de nerede yetişiyor? Hünnap Türkiye'nin özellikle Batı ve Güney Anadolu bölgelerinde yetiştiriliyor. Denizli, Isparta, Antalya, Aydın, Hatay ve Bursa gibi illerin yanı sıra Çanakkale, Kayseri, İstanbul, Tekirdağ ve Sinop'ta da yetiştiriciliğine rastlanıyor. Denizli ise hünnap açısından öne çıkan merkezlerden biri. Özellikle Çivril ilçesine bağlı Gümüşsu Mahallesi, uzun yıllardır devam eden hünnap üretimiyle biliniyor. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün verilerine göre hünnap, ilde önemli tarımsal ürünler arasında yer alıyor. Kütahya'nın Simav ilçesinde de son yıllarda hünnap yetiştiriciliğinin yaygınlaşmaya başladığı bildiriliyor. Sonbaharda tezgâhlarda daha fazla görülüyor Hünnap özellikle sonbahar döneminde hasat edilmesi nedeniyle eylül ve ekim aylarında pazarlarda daha fazla karşımıza çıkıyor. Taze tüketilebilen meyve, kurutulduğunda daha uzun süre saklanabiliyor. Küçük ve yeşilden kahverengiye dönen görüntüsü nedeniyle birçok kişinin dikkatinden kaçan hünnap, son yıllarda hem üreticilerin hem de tüketicilerin ilgisini daha fazla çekmeye başladı