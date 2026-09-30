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Meğer herkes yanlış yapıyormuş... Tansiyon ve şeker hastaları özellikle dikkat etmeli! Gözden kaçırmayın... 5 alternatif arasından seçecek: Yerli telefonun isim babası Erdoğan olacak Hem faydalı kem küçük... Çin hurması: Adını çoğu kişi bilmiyor! O besin zengin içeriğiyle öne çıkıyor Milli ürünler ilk günden büyük ilgi gördü: Güneydoğu halkı TEKNOFEST’e koştu Saniyeler içinde banyonuzu misler gibi uçucu yağ ile kokutun... 2-3 damla yetiyor Boşuna ‘bebek katilleri’ demiyoruz: Siyonist askerlerden sivil katliam itirafı
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Hem faydalı kem küçük... Çin hurması: Adını çoğu kişi bilmiyor! O besin zengin içeriğiyle öne çıkıyor

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Hem faydalı kem küçük... Çin hurması: Adını çoğu kişi bilmiyor! O besin zengin içeriğiyle öne çıkıyor

Çoğu kişinin adını bilmediği sonbahar aylarında tezgâhlarda daha sık görülmeye başlayan hünnap, küçük boyutuna rağmen zengin besin kaynağı içeriğiyle dikkat çekiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetiştirilen bu meyve, taze tüketildiği gibi kurutularak da değerlendiriliyor.

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Foto - Hem faydalı kem küçük... Çin hurması: Adını çoğu kişi bilmiyor! O besin zengin içeriğiyle öne çıkıyor

Son günlerde pazarlarda kilosu 80 ila 150 lira arasında değişen hünnap, kuru haliyle ise çok daha yüksek fiyatlardan alıcı buluyor. İşte herkesin son dönemde pazarlarda görmeye başladığı, çoğu kişinin adını dahi bilmediği meyvenin faydaları...

#2
Foto - Hem faydalı kem küçük... Çin hurması: Adını çoğu kişi bilmiyor! O besin zengin içeriğiyle öne çıkıyor

Çin hurması olarak da bilinen hünnap, Ziziphus jujuba adlı ağacın meyvesi. Taze tüketilebildiği gibi kurutularak çerez, pekmez, reçel ve çeşitli içeceklerin hazırlanmasında da kullanılıyor. Hünnabı diğer meyvelerden ayıran özelliklerden biri ise içerdiği C vitamini, fenolik bileşikler, flavonoidler ve diğer biyoaktif maddeler. Bilimsel araştırmalarda hünnap meyvesinin özellikle antioksidan özellikleri üzerinde duruluyor.

#3
Foto - Hem faydalı kem küçük... Çin hurması: Adını çoğu kişi bilmiyor! O besin zengin içeriğiyle öne çıkıyor

Hünnapla ilgili bilimsel çalışmalar, meyvenin içerdiği biyoaktif bileşiklerin vücutta çeşitli biyolojik etkiler oluşturabileceğini gösteriyor. Antioksidan bileşikler içeriyor: Hünnap; fenolik bileşikler, flavonoidler ve C vitamini bakımından dikkat çekiyor. Bu bileşikler oksidatif stresle ilişkili süreçlerde rol oynayan serbest radikallere karşı antioksidan aktivite gösterebiliyor. Bağışıklık sistemini destekleyen besinler içeriyor: C vitamini başta olmak üzere çeşitli besin öğeleri içermesi, hünnabı dengeli beslenme içerisinde değerlendirilebilecek meyvelerden biri haline getiriyor. Sindirim sistemi açısından değerlendiriliyor: Meyvede bulunan diyet lifi ve bazı biyoaktif bileşenler nedeniyle hünnap, sindirim sistemi üzerine etkileri açısından da bilimsel araştırmalara konu oluyor. Kalp-damar sağlığı açısından araştırılıyor: Hünnapta bulunan polifenoller ve diğer biyoaktif maddelerin lipid metabolizması ve damar sağlığıyla ilişkili olası etkileri araştırılıyor. Ancak bu konuda elde edilen sonuçların önemli bir bölümü deneysel çalışmalara dayanıyor.

#4
Foto - Hem faydalı kem küçük... Çin hurması: Adını çoğu kişi bilmiyor! O besin zengin içeriğiyle öne çıkıyor

İltihaplanma ve oksidatif stres üzerine araştırmalar sürüyor: Hünnap özleri üzerinde yapılan araştırmalarda antioksidan ve antiinflamatuvar etkiler bildirilmiş olsa da bunların insanlarda belirli hastalıkları tedavi ettiği anlamına gelmediği özellikle belirtilmeli. Bu nedenle hünnabı “her derde deva” veya herhangi bir hastalığın tedavisi olarak görmek yerine, besin değeri yüksek bir meyve olarak değerlendirmek daha doğru. Türkiye'de nerede yetişiyor? Hünnap Türkiye'nin özellikle Batı ve Güney Anadolu bölgelerinde yetiştiriliyor. Denizli, Isparta, Antalya, Aydın, Hatay ve Bursa gibi illerin yanı sıra Çanakkale, Kayseri, İstanbul, Tekirdağ ve Sinop'ta da yetiştiriciliğine rastlanıyor. Denizli ise hünnap açısından öne çıkan merkezlerden biri. Özellikle Çivril ilçesine bağlı Gümüşsu Mahallesi, uzun yıllardır devam eden hünnap üretimiyle biliniyor. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün verilerine göre hünnap, ilde önemli tarımsal ürünler arasında yer alıyor. Kütahya'nın Simav ilçesinde de son yıllarda hünnap yetiştiriciliğinin yaygınlaşmaya başladığı bildiriliyor. Sonbaharda tezgâhlarda daha fazla görülüyor Hünnap özellikle sonbahar döneminde hasat edilmesi nedeniyle eylül ve ekim aylarında pazarlarda daha fazla karşımıza çıkıyor. Taze tüketilebilen meyve, kurutulduğunda daha uzun süre saklanabiliyor. Küçük ve yeşilden kahverengiye dönen görüntüsü nedeniyle birçok kişinin dikkatinden kaçan hünnap, son yıllarda hem üreticilerin hem de tüketicilerin ilgisini daha fazla çekmeye başladı

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