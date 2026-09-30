Japonların yüzyıllık sırrı ortaya çıktı: 'Kan grubu teorisi' yapılıyor

BİLİMSEL BİR GERÇEK Mİ YOKSA 100 YILLIK BİR EFSANE Mİ? Bu ilginç teorinin kökenleri aslında 1920'li yıllara, Takeji Furukawa'nın yazdığı "Kan Grubu Yoluyla Mizaç İncelemesi" başlıklı makaleye dayanıyor. Avrupalı bilim insanı Karl Landsteiner'in kan gruplarını keşfetmesinin ardından şekillenen bu düşünce, o dönem Japon halkı arasında ışık hızıyla popülerleşti. Ancak günümüz modern bilimi, bu iddiaları kesin ve net bir dille reddediyor. 10.000'den fazla kişinin katıldığı geniş çaplı güncel bir araştırma, kan grubunun insan karakteri üzerindeki etkisinin yüzde 0.3'ten bile daha az olduğunu ortaya koydu. Kısacası, bilim dünyası için bu efsane çoktan çürütülmüş durumda. JAPONLAR BU ÇILGIN İNANÇTAN VAZGEÇİYOR MU? Modernleşen dünyayla birlikte yapılan yeni anketler, kan grubu ile karakterin "kesinlikle ilişkili" olduğunu düşünen Japonların oranının yüzde 8.3'e kadar düştüğünü gösteriyor. Ancak tıpkı astroloji fanatikleri veya gizem avcıları gibi, belli bir alt kültür bu çarpıcı inancı inatla yaşatmaya devam ediyor. Kan grubunuz ne olursa olsun, bir dahaki sefere yeni ve çekici biriyle tanıştığınızda aklınıza "Acaba kan grubu nedir?" sorusu gelirse, Japonya'nın bu asırlık geleneğinin sizi de etkisi altına aldığını fark edebilirsiniz.