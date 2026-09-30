Almanya’dan AB’ye dikkat çeken çağrı: “Türkiye’ye ihtiyacımız var”

Türkiye'nin Avrupa açısından ekonomik ve stratejik önemine yönelik Almanya'dan dikkat çeken bir çıkış daha geldi.

Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, Türkiye ziyareti kapsamında yaptığı açıklamada, ülkesi ile Türkiye arasındaki güçlü ilişkilere dikkat çekti.

“TÜRKİYE İLE SIKI BAĞLARIMIZ VAR”

Wüst, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kuzey Ren-Vestfalya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve toplumsal bağların önemini vurguladı.

Almanya'da hiçbir bölgenin Türkiye ile KRV kadar güçlü sosyal ve ekonomik ilişkilere sahip olmadığını belirten Wüst, bu bağların korunması gereken önemli bir güç olduğunu ifade etti.

Wüst, ilişkilerin daha ileri taşınması gerektiğini de belirterek AB'ye dikkat çeken bir mesaj verdi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ İÇİN REFORM ÇAĞRISI

Wüst, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği'nin mevcut haliyle reforma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Alman siyasetçi, Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun yanı sıra Türk vatandaşlarının uzun süredir sorun yaşadığı vize işlemlerinde de iyileştirme yapılması gerektiğini dile getirdi.

Wüst, bu iki konuda girişimlerini sürdüreceğini açıkladı.

ERDOĞAN İLE ANKARA'DA GÖRÜŞTÜ

Hendrik Wüst, Türkiye ziyaretinin ilk gününde Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edildi.

Yaklaşık 50 dakika süren görüşmede Türkiye ile Kuzey Ren-Vestfalya arasındaki ekonomik ilişkiler ve iş birliği imkânları ele alındı.

Wüst, görüşmede AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konusunu da gündeme getirdiğini belirtti.

ALMANYA'DAKİ TÜRKLERİN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ KRV'DE

Kuzey Ren-Vestfalya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yalnızca ticaretten ibaret olmadığına da dikkat çekiliyor.

Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli nüfusun önemli bir bölümü Kuzey Ren-Vestfalya'da bulunuyor. Bu durum eyalet ile Türkiye arasında uzun yıllara dayanan sosyal, kültürel ve ekonomik bir bağ oluşturuyor.

BERLİN'DEN DE TÜRKİYE'NİN ÖNEMİNE VURGU GELMİŞTİ

Wüst'ün açıklamaları, Almanya'da Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik mesajların öne çıktığı bir dönemde geldi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de daha önce Türkiye'nin NATO açısından stratejik öneminin son derece yüksek olduğunu belirtmiş ve Ankara'yı Almanya açısından “son derece değerli ve önemli” bir NATO ortağı olarak tanımlamıştı.

Wüst'ün şimdi Gümrük Birliği ve vizeler konusunda yaptığı çağrı ise Türkiye-AB ilişkilerinin ekonomik boyutunun yeniden gündeme taşındığını gösterdi.