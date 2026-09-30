İstanbul'da adliyeyi karıştıran olay! Hakime tutanak tutan hakime HSK incelemesi

İstanbul'da bir adliyede ortalık karıştı, göreve atanan hakim 3 hafta sonra açığa alınırken, HSK inceleme başlattı. Kamuoyunda hakim E.K.'nın mahkeme salonunu kilitleyerek duruşma yaptığı ve eski hakimin beklettiği dosyalara dair karar verdiği iddia edilmişti.

Basına yansıyan bilgilere göre Hakimler ve Savcılar Kurulu, sözkonusu mahkemedeki hakim R.K.'yı başka bir yerde görevlendirip, yerine E.K'yı atıyor. E.K. 'da adli tatil bitiminde mahkemede biriken dosyalarla ilgili hızlı kararlar alıyor ve çıkan haberlere göre de üzerinde uzun bir süredir kayyım kararı bulunan dosyalara dair kaldırma kararı veriyor. Bu adımların ardından bir dosyadaki kayyım heyeti karara itiraz ediyor ve süreç başlıyor.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İddiaya göre, dosyadaki yetkisini kullanarak verdiği kararın ardından da eski dönemde dosyanın uzama koşullarına dair mahkeme salonunda bir tutanak tutuyor. Basına yansıyan mahkeme salonunu kilitledi, duruşma yaptı, karar verdi iddiası da bu olay üzerine patlıyor. Hakim ve Savcılar Kurulu da bu kararların ardından dosyayı sağlıklı bir şekilde incelemek adına hakim E.K.'yı 3 ay süreyle tedbiren görevden uzaklaştırıyor.

Görevden uzaklaştırma kararı verilmeden önce hakim E.K. eski hakim R.K. hakkında kendi sorumluluğundaki bir dosyayı takip ettiği iddiasıyla mahkeme zabıt katipleriyle tutanak tutuyor. İlgili tutanağı muhabere sistemi üzerinden HSK'ya göndermek üzere talimatlandırıyor. Eski hakim R. K. dosyaya tekrar atandığında gönderilmek üzere talimatlandırılan evrakı açıyor. Yine E.K.'nın iddiasına göre dosya HSK'ya hiç ulaştırılmıyor ve içeriğinden bilgi sahibi olan R.K. de hakim E.K. hakkında şikayette bulunuyor. HSK da tam da bu noktada devreye giriyor ve konuyu incelemeye başlıyor.

GÜRLEK'İN TALİMATI: MAKUL SÜREDE KARAR VERİN

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve geldiği günden itibaren hakimlerin özellikle hızlı ve adil karar vermesine vurgu yaparak, hedef süreye uyan, kararı istinaf ve Yargıtay'da onanan hakim ve savcıların artı puan alacağını söylemişti. Birçok adliyede hakimlerin çalışma ve karar alma motivasyonlarının da arttığı ifade ediliyor.