Hacı Yakışıklı gündeme taşıdı! Alman vakfının Türkiye koordinatörü bakın kim çıktı!

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, uzun yıllardır hükümete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimine yönelik sert eleştirileriyle tanınan bir siyasetçi.

Şık son olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek ve eşi hakkında bazı iddialar ortaya atmış ancak söz konusu iddialar Gürlek cephesinden çok sert biçimde reddedilmişti.

ŞIK'IN EŞİ ALMAN VAKFINDA PROGRAM KOORDİNATÖRÜ

Tam bu tartışmalar sürerken gazeteci Hacı Yakışıklı, Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu üzerinden Heinrich Böll Stiftung'un Türkiye'deki faaliyetlerini gündeme taşıdı.

Ortaya konulan bağlantının önemli bölümü vakfın kendi kayıtlarında da açıkça görülüyor.

Heinrich Böll Stiftung'un Türkiye temsilciliğinin özgeçmiş kayıtlarına göre Verdioğlu, Mart 2008'de proje koordinatörü olarak kurumda çalışmaya başladı. 2024 yılında da vakfın proje koordinatörlerinden biri olarak kamuoyuna tanıtıldı.

ALMAN YEŞİLLERİNE YAKIN VAKIF

Heinrich Böll Stiftung da kendi internet sitesinde kuruluşunu “Alman Yeşiller Partisi'ne yakın, ancak kurumsal olarak bağımsız, siyasi bir sivil toplum kuruluşu” şeklinde tanımlıyor.

İstanbul'da 1994'ten beri faaliyet gösteren kuruluş; Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerinden demokratikleşmeye, insan haklarından ekolojiye ve toplumsal cinsiyete kadar birçok alanda projeler yürütüyor, rapor ve kitaplar yayımlıyor, toplantılar düzenliyor ve çeşitli sivil girişimleri destekliyor.

Verdi­oğlu da 2024 yılında vakfın çalışmalarını anlatırken toplumsal cinsiyet perspektifinin yenilenebilir enerji, iklim, anayasa tartışmaları ve burs programları dahil destekledikleri projelerde gözetildiğini ifade etmişti.

Hacı Yakışıklı'nın gündeme taşıdığı tablo böylece dikkat çekici bir siyasi tartışmayı beraberinde getirdi: Bir tarafta hükümete yönelik sert muhalefetiyle tanınan TİP Milletvekili Ahmet Şık, diğer tarafta ise uzun yıllardır Alman Yeşillerine yakın bir siyasi vakfın Türkiye yapılanmasında görev yapan eşi Yonca Verdioğlu bulunuyor.