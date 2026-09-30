Ona binin; onun yüzmesi de durması da Allah’ın adıyladır... Üzerinde ayet yazılı gemi İstanbul'a ana liman ilan etti

Uluslararası kruvaziyer şirketlerinin ana liman ilan ettiği İstanbul’a MSC Cruises’ın ardından AROYA Cruises da kış seferlerine başladı. AROYA Cruises’ın 2026-2027 kış sezonunda İstanbul’a 51 sefer gerçekleştirilmesi ve 150 bin yolcu getirmesi bekleniyor.

10 Ekim 2026-24 Nisan 2027 tarihleri arasında İstanbul’u ana liman olarak kullanacak Aroya’nın Galataport’a demirleyen gemisinde yazılı olan bir ayet İstanbulluların dikkatini çekti.

Kur'an-ı Kerim'de yer alan Hûd Suresi 41. ayette Hazreti Nuh (a.s.), tufan sırasında gemiye binenlere şöyle seslendiği anlatılır: "Ona binin; onun yüzmesi de durması da Allah’ın adıyladır..."

Ayeti görenler, eşcinsel sapkınlarla dolu geminin İstanbul ziyaretine valiliğin izin vermemesini de etiketleyerek “Allah’a şükürler olsun ki sapkınları taşıyan gemilerin yerine Allah’ın ayetlerinin yazılı olduğu gemileri görüyoruz” ifadelerini kullandı.