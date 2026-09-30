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Gündem Ona binin; onun yüzmesi de durması da Allah’ın adıyladır... Üzerinde ayet yazılı gemi İstanbul'a ana liman ilan etti
Gündem

Ona binin; onun yüzmesi de durması da Allah’ın adıyladır... Üzerinde ayet yazılı gemi İstanbul'a ana liman ilan etti

Yeniakit Publisher
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Ona binin; onun yüzmesi de durması da Allah’ın adıyladır... Üzerinde ayet yazılı gemi İstanbul'a ana liman ilan etti

Binlerce yolcu ile İstanbul’u ziyaret eden kruvaziyer gemisi Aroya’nın üzerinde tufan sırasında Hz. Nuh’un kendisine inananlara hitap ettiği Hud Suresi 41. ayeti dikkat çekti. Hz Nuh’un insanları gemiye "Ona binin; onun yüzmesi de durması da Allah’ın adıyladır..." ifadeleriyle davet ettiği ayet yazılı gemi İstanbulluların da ilgisini çekti.

Uluslararası kruvaziyer şirketlerinin ana liman ilan ettiği İstanbul’a MSC Cruises’ın ardından AROYA Cruises da kış seferlerine başladı. AROYA Cruises’ın 2026-2027 kış sezonunda İstanbul’a 51 sefer gerçekleştirilmesi ve 150 bin yolcu getirmesi bekleniyor.

10 Ekim 2026-24 Nisan 2027 tarihleri arasında İstanbul’u ana liman olarak kullanacak Aroya’nın Galataport’a demirleyen gemisinde yazılı olan bir ayet İstanbulluların dikkatini çekti.

Kur'an-ı Kerim'de yer alan Hûd Suresi 41. ayette Hazreti Nuh (a.s.), tufan sırasında gemiye binenlere şöyle seslendiği anlatılır: "Ona binin; onun yüzmesi de durması da Allah’ın adıyladır..."

Ayeti görenler, eşcinsel sapkınlarla dolu geminin İstanbul ziyaretine valiliğin izin vermemesini de etiketleyerek “Allah’a şükürler olsun ki sapkınları taşıyan gemilerin yerine Allah’ın ayetlerinin yazılı olduğu gemileri görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

İbrahim

teknesi botu yatır gemisi olan her müslüman Bu ayeti bilerek yazmalı

İ. Keskin

Aaaah, ah! Para olsaaaa!
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