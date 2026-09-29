Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin tüm mal varlıklarına el konuldu!
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Sermaye piyasalarını sallayan ve siyaset kulislerinde deprem etkisi yaratan büyük fon soruşturmasında sular durulmuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, istifasıyla gündeme gelen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında yeni bir şok karar alındı.
Ayrıntılar birazdan...