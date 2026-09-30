62 bin 701 eser, 5 farklı tema, tek çatı... Kütahya Arkeoloji ve Maden müzesi açıldı
AK Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Kütahya’ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, burada şehrin kültür ve turizm yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ersoy, Kütahya’nın 90 yıllık müzecilik yolculuğunda arkeoloji, kent ve etnografya, çini, maden ve çocuk müzeciliğini ilk kez aynı çatı altında buluşturan Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesinin de açılışını gerçekleştirdi. Toplam 62 bin 701 eserin muhafaza edileceği müzede yaklaşık 3 bin 300 eser ziyaretçilerle buluşacak.