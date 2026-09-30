  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündemi böyle yeniden inşa edecekler: Barcelona ve Fenerbahçe öncesi Galatasaray'da hareketlilik Angelos Syrigos'tan gündemi altüst edecek itiraf: Türkiye savaş gemilerini gönderince vazgeçtik Avrupa susuyor Türkiye konuşuyor: Mobil abone sayısı 100 milyonu devirdi Baykar'ın yeni silahı ortaya çıktı: Kasırga tozu dumana katmaya geliyor 200 bin TL'lik araçtan 2,5 milyon TL'lik zehir çıktı! Yeni halini görenler inanamadı: En çok satan model tanıtıldı! Kasadaki 28 milyon lira fona gitmiş: Site yönetimi aidatları Tera Fonu’na yatırmış! O takım ortaya çıktı: Galatasaray'a transferde kötü haber! O yıldıza dünya devi talip
Kültür Sanat
11
Yeniakit Publisher
62 bin 701 eser, 5 farklı tema, tek çatı... Kütahya Arkeoloji ve Maden müzesi açıldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Selma Savcı Giriş Tarihi:

62 bin 701 eser, 5 farklı tema, tek çatı... Kütahya Arkeoloji ve Maden müzesi açıldı

AK Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Kütahya’ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, burada şehrin kültür ve turizm yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ersoy, Kütahya’nın 90 yıllık müzecilik yolculuğunda arkeoloji, kent ve etnografya, çini, maden ve çocuk müzeciliğini ilk kez aynı çatı altında buluşturan Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesinin de açılışını gerçekleştirdi. Toplam 62 bin 701 eserin muhafaza edileceği müzede yaklaşık 3 bin 300 eser ziyaretçilerle buluşacak.

#1
Foto - 62 bin 701 eser, 5 farklı tema, tek çatı... Kütahya Arkeoloji ve Maden müzesi açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında geldiği Kütahya’da, son 24 yılda şehrin kültür ve turizmine 612 milyon lira yatırım yapıldığını açıkladı. İşletme belgeli konaklama tesisi sayısının 3’ten 75’e, yatak kapasitesinin ise 324’ten 4 bin 407’ye yükseldiğini belirten Ersoy, “Ülkemizin ve insanımızın geleceğini adım adım inşa ediyoruz.” dedi. Ersoy, Kütahya’nın tanıtımından turizm altyapısına, arkeolojik kazılardan kültürel mirasın korunmasına uzanan çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

#2
Foto - 62 bin 701 eser, 5 farklı tema, tek çatı... Kütahya Arkeoloji ve Maden müzesi açıldı

Bakan Ersoy, Kütahya programı kapsamında AK Parti teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Programa AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, AK Parti MKYK Üyesi Erkan Güral, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir katıldı.

#3
Foto - 62 bin 701 eser, 5 farklı tema, tek çatı... Kütahya Arkeoloji ve Maden müzesi açıldı

Ersoy, milletvekilleri, belediyeler ve teşkilat mensuplarıyla vatandaşların istek, ihtiyaç ve beklentilerini, Kütahya için atılması gereken adımları ele aldıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda çalıştıklarını vurgulayan Ersoy, “Proje ve politika geliştirerek, eser ve hizmet üreterek, bütün kazanımlarımızı koruyarak ve sürdürülebilirliklerini teminat altına alarak ülkemizin ve insanımızın geleceğini adım adım inşa ediyoruz.” dedi.

#4
Foto - 62 bin 701 eser, 5 farklı tema, tek çatı... Kütahya Arkeoloji ve Maden müzesi açıldı

Kütahya’nın binlerce yıllık tarihini, üretim kültürünü, sanatını ve madencilik hafızasını aynı çatı altında buluşturan Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi kapılarını açtı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada, müzenin Kütahya’nın kültürel mirasının korunması ve yönetilmesinde yeni bir merkez olacağını söyledi. Ersoy, Friglerden Roma ve Bizans’a, Selçuklulardan Germiyanoğulları ve Osmanlı’ya uzanan tarihî birikimin yeni müzeyle korunacağını ve gelecek kuşaklara aktarılacağını belirtti.

#5
Foto - 62 bin 701 eser, 5 farklı tema, tek çatı... Kütahya Arkeoloji ve Maden müzesi açıldı

Bakan Ersoy, Kütahya’daki müzecilik çalışmalarının 1936 yılında Vahit Paşa Kütüphanesi binasında oluşturulan müze deposuyla başladığını hatırlattı. Ersoy, Vacidiye Medresesi’nin 1965’te Kütahya Arkeoloji Müzesi olarak açıldığını, Lajos Kossuth’un yaşadığı 18’inci yüzyıla ait Türk evinin 1982’de müzeye dönüştürüldüğünü, Germiyan Beyi İkinci Yakub’un külliyesindeki imaret bölümünün ise 1999’da Çini Müzesi olarak hizmete girdiğini söyledi.

#6
Foto - 62 bin 701 eser, 5 farklı tema, tek çatı... Kütahya Arkeoloji ve Maden müzesi açıldı

Ersoy, yeni müzeyle gelinen noktayı şu sözlerle anlattı: “Şimdi biz bu 90 yıllık yolculukta ilk kez Kütahya’nın arkeolojik mirasını, kent ve etnografya koleksiyonlarını, çini geleneğini, üretim ve madencilik hafızası ile çocuklara yönelik müzecilik yaklaşımını yeni müzemizin çatısı altında bir araya getirmiş oluyoruz. Böylece ziyaretçilerimize Kütahya’nın hikâyesini birbirinden ayrı parçalar halinde değil, binlerce yıl boyunca birbirini tamamlayan kültürel katmanlarıyla birlikte deneyimleme imkânı sunuyoruz.”

#7
Foto - 62 bin 701 eser, 5 farklı tema, tek çatı... Kütahya Arkeoloji ve Maden müzesi açıldı

Bakan Ersoy, Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesinin Bakanlık, Kütahya Valiliği ve Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında 2013 yılında imzalanan protokolle başlayan uzun soluklu çalışmanın sonucu olduğunu belirtti. Ersoy, 2015’te başlayan proje ve yapım çalışmalarının ardından hayata geçirilen yapıda Müze Müdürlüğünün yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün de hizmet vereceğini söyledi.

#8
Foto - 62 bin 701 eser, 5 farklı tema, tek çatı... Kütahya Arkeoloji ve Maden müzesi açıldı

Bakan Ersoy, müzede arkeoloji, kent ve etnografya, çini, maden ve çocuk olmak üzere beş farklı temaya ayrılmış bölüm bulunduğunu açıkladı. Ersoy, koleksiyonda 30 bin 959 arkeolojik eser, 4 bin 78 etnografik eser ve 27 bin 664 sikke olmak üzere toplam 62 bin 701 eser bulunduğunu belirterek yaklaşık 3 bin 300 eserin teşhirde ziyaretçilerle buluşturulacağını söyledi.

#9
Foto - 62 bin 701 eser, 5 farklı tema, tek çatı... Kütahya Arkeoloji ve Maden müzesi açıldı

Bakan Ersoy, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kazı ve restorasyon projesi olarak nitelendirdiği Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların sonuçlarının da Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesinde görülebileceğini belirtti. Ersoy, sergilenecek eserlerin önemli bir bölümünün 12 aylık kazı statüsünde çalışmaların sürdüğü Aizanoi Antik Kenti ile başta Seyitömer Höyük olmak üzere bölgedeki kurtarma kazılarından geldiğini söyledi. Bakan Ersoy, 2022’de kazılarına başlanan ve 12 aylık kazı statüsüne alınan Tavşanlı Höyük’te gün yüzüne çıkarılacak eserlerin de müzede ziyaretçilerle paylaşılacağını kaydetti.

#10
Foto - 62 bin 701 eser, 5 farklı tema, tek çatı... Kütahya Arkeoloji ve Maden müzesi açıldı

Bakan Ersoy, müzenin dikkat çekici eserleri arasında Mekke, Medine ve Kudüs’ün 1816-1817 yıllarına ait tasvirlerini içeren Hac Şahadetnameleri’nin de bulunduğunu açıkladı. Ersoy, eserlerin 2022 yılında Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyelerinin Parmakören Köyü Camii’nde yaptığı incelemeler sırasında cami duvarındaki bir deliğe sıkıştırılmış hâlde bulunduğunu belirtti. Bakan Ersoy, eserlerin Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı uzmanlarınca restore edilerek orijinal hâline getirildiğini ve ait oldukları şehre döndüğünü söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beşiktaş’ın yeni sponsoru belli oldu
Spor

Beşiktaş’ın yeni sponsoru belli oldu

Sürat Lojistik ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü arasında yeni bir sponsorluk anlaşması imzalandı. İş birliği kapsamında Sürat Lojistik, bir yıl..
Müslümanların yüreğini yakan haber! Çok sayıda şehit var
Dünya

Müslümanların yüreğini yakan haber! Çok sayıda şehit var

Soykırımcı terör devleti İsrail'in Gazze'ye düzenlediği kanlı saldırılarda 8 Filistinli şehit oldu.
Kaya 2,2 milyar lirayı iade etti! Şimdi sıra vatandaşın 560 milyarını götürenlerde
Gündem

Kaya 2,2 milyar lirayı iade etti! Şimdi sıra vatandaşın 560 milyarını götürenlerde

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin fondan gelen 2,2 milyar lirayı iade etmesi muhalefeti şoka uğratırken, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büy..
Fon vurgununda yer yerinden oynadı! Melis Sandal ve babası Cihan Sütşurup hakkında şoke eden karar!
Gündem

Fon vurgununda yer yerinden oynadı! Melis Sandal ve babası Cihan Sütşurup hakkında şoke eden karar!

Sermaye piyasalarını sarsan ve her gün yeni bir ismin deşifre olduğu dev fon soruşturmasında çember daralıyor. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın ben..
Yeni Partili Deniz Yavuzyılmaz'ın eşine yağma ve dolandırıcılık soruşturması!
Gündem

Yeni Partili Deniz Yavuzyılmaz'ın eşine yağma ve dolandırıcılık soruşturması!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında “yağma” ve “kamu kurum veya kuruluşları..
Hisselerin şişirildiği öne sürülüyor: Şirketin denetimini bu Atatürkçü yapmış
Gündem

Hisselerin şişirildiği öne sürülüyor: Şirketin denetimini bu Atatürkçü yapmış

Hisseleri manipülatif biçimde şişirildiği iddialarıyla gündeme gelen Özata Denizcilik’in bağımsız denetiminde dikkat çeken bir isim öne çıkt..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23