62 bin 701 eser, 5 farklı tema, tek çatı... Kütahya Arkeoloji ve Maden müzesi açıldı

Bakan Ersoy, müzede arkeoloji, kent ve etnografya, çini, maden ve çocuk olmak üzere beş farklı temaya ayrılmış bölüm bulunduğunu açıkladı. Ersoy, koleksiyonda 30 bin 959 arkeolojik eser, 4 bin 78 etnografik eser ve 27 bin 664 sikke olmak üzere toplam 62 bin 701 eser bulunduğunu belirterek yaklaşık 3 bin 300 eserin teşhirde ziyaretçilerle buluşturulacağını söyledi.