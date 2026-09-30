Resmen 10 şey değeri yok ediyor: Evde yaptığınız kahve neden kafedeki gibi olmuyor? Bunu yapma

5. KAHVE-SU ORANINI GÖZ KARARI AYARLAMAK Her seferinde farklı miktarda kahve kullanmak, aynı tarifi tekrar etmeyi zorlaştırıyor. Çok fazla kahve yoğun ve acı bir sonuç verirken az kahve sulu ve zayıf bir içim oluşturabilir. Bu nedenle özellikle filtre kahvede kahve ve su oranının mümkün olduğunca ölçülmesi öneriliyor. 6. KAHVEYİ YANLIŞ SAKLAMAK Kahveyi paketi açık şekilde bırakmak, buzdolabına koymak veya nemli bir ortamda saklamak aromasını olumsuz etkileyebilir. Kahvenin hava, ışık, nem ve yüksek sıcaklıktan korunması gerekiyor. Ağzı sıkıca kapanan, ışık geçirmeyen bir kap tercih etmek daha uygun olabilir. 7. EKİPMANI TEMİZLEMEMEK Kahve makinesinde veya demleme ekipmanında kalan eski kahve yağları zamanla acı ve bayat bir tat oluşturabilir. Bu nedenle yalnızca kahveyi değiştirmek yeterli olmayabilir. Filtre kahve makinesi, moka pot, espresso makinesi veya diğer ekipmanların düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor. 8. DEMLEME SÜRESİNE DİKKAT ETMEMEK Kahvenin suyla temas süresi de lezzeti doğrudan etkiliyor. Gereğinden kısa sürede hazırlanan kahve yeterince aroma kazanamayabilir. Fazla uzun demleme ise acı ve buruk tatların öne çıkmasına neden olabilir. Kullanılan yönteme göre önerilen demleme süresine mümkün olduğunca uyulması gerekiyor. 9. FİNCANI ÖNCEDEN ISITMAMAK Özellikle espresso ve sütlü kahvelerde fincanın çok soğuk olması, hazırlanan kahvenin sıcaklığının hızla düşmesine neden olabilir. Fincanı önceden sıcak suyla ısıtmak, kahvenin daha uzun süre sıcak kalmasına yardımcı olabilir. 10. SÜTÜ FAZLA ISITMAK Latte ve cappuccino gibi sütlü kahvelerde sütün sıcaklığı da büyük önem taşıyor. Sütün aşırı ısıtılması doğal tatlılığının kaybolmasına ve hoş olmayan bir tada neden olabilir. Aynı zamanda fazla köpürtme de kahvenin kıvamını değiştirebilir.