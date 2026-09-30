Bakan Ersoy duyurdu... Sardes ve Bintepe’de yüksek teknoloji nöbeti: Artık gökyüzünden korunacak...

Yüksek Kabiliyetli Dronlarla Gece Gündüz Takip. Bakan Ersoy, Bintepeler’e hâkim konumdaki Karnıyarık Tepe yakınında bulunan eski kazı evinin yenilenerek modern bir Havadan İzleme ve Güvenlik Merkezine dönüştürüldüğünü açıkladı. Ersoy, merkezin uzun menzilli ve gece görüş kabiliyetine sahip iki insansız hava aracı sistemiyle donatıldığını, üç anten sistemiyle kapsama alanının güçlendirildiğini ve merkezi izleme sistemleri, büyük ekranlar ile çevre güvenlik kameralarının devreye alındığını söyledi. Bakan Ersoy, merkezde vardiyalı görev yapacak güvenlik personelinin İHA pilotluğu eğitimleri ile gerekli sertifikasyon süreçlerinin tamamlandığını belirtti. Ersoy, havadan izleme sırasında şüpheli hareket veya kaçak kazı girişimi tespit edildiğinde bilginin süratle Jandarma birimleriyle paylaşıldığını ve müdahalenin gerçekleştirildiğini kaydetti. Ersoy, sistemin amacını, “Yani teknolojiyi, kaçak kazı girişimlerini mümkün olduğunca erken görmek, caydırmak ve önlemek için kullanıyoruz.” sözleriyle ifade etti. Bakan Ersoy, pilot uygulamayla elde edilecek verilerin yeni koruma politikalarının ve ihtiyaç duyulan ilave tedbirlerin geliştirilmesinde de kullanılacağını söyledi.Kaçakçılıkla Mücadelede Üç Temel Yapı Taşı. Bakan Ersoy, Türkiye’nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele yaklaşımını şu sözlerle açıkladı: “Bizler, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yaklaşımımızı 3 temel yapı taşı üzerine kuruyoruz. Önleme, Uluslararası İş birliği ve İade.” Ersoy, Bintepeler’de hayata geçirilen sistemin bu üçlü yapının ilk ayağı olan önleyici korumanın güçlü ve somut bir örneği olduğunu belirtti. Bakan Ersoy, 75 kilometrekarelik alanı ve yüzü aşkın tümülüsü yalnızca geleneksel yöntemlerle sürekli gözetim altında tutmanın kolay olmadığını, bu nedenle teknolojinin kültürel mirasın korunmasının hizmetine sunulduğunu söyledi.