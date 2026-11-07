Amaretti kurabiyeleri (İtalian Amaretti Cookies): Kimse farkında değilken şimdi tadına bakan bir daha bakıyor

Amaretti Kurabiyeleri (İtalian Amaretti Cookies) Tarifi İçin Malzemeler;

Yarım su bardağı esmer şeker (Beyaz Şeker de kullanabilirsiniz)

1 su bardağı toz badem (Bademi rondo yardımıyla toz haline getirebilirsiniz)

2 yemek kaşığı un

1 adet yumurta akı

1 tutam tuz

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tarçın

Amaretti Kurabiyeleri (İtalian Amaretti Cookies) Tarifi Nasıl Yapılır?

Yumurta beyazını ve tuzu derin bir kasede yaklaşık 3 dakika kıvam alıp beyazlaşana kadar çırpın.

Toz bademi, şekeri, unu, kabartma tozunu ve tarçını karıştırın. Karışımı yavaş yavaş yumurta beyazına ilave edip hamur haline getirin.

Kurabiye hamurunu sıkma torbasına koyup buzdolabında 10 dakika dinlendirin. Pişirme kağıdı serilmiş tepsiye yaklaşık 2 cm. aralıklarla sıkın.

Kurabiyeler pişerken hacimleri artacaktır. Buna göre büyüklüklerini istediğiniz şekilde ayarlayın. Önceden ısıtılmış fırında 150 derecede kontrollü pişirin.

Pişen kurabiyeleri fırından hemen çıkarmayın, fırının kapağını açıp 10 dakika bekletin.

DÜNYAYA YAYILDI!

Amaretti kurabiyeleri, İtalya kökenlidir. Bu geleneksel lezzetin tarihi 18. yüzyılın başlarına kadar uzanır ve özellikle Lombardiya bölgesindeki Saronno kasabası ile özdeşleşmiştir (dünyaca ünlü çıtır versiyonu Amaretti di Saronno olarak bilinir).