Erdoğan destekliyor, Gürlek üzerine üzerine gidiyor! 'Gerisi de gelecek, Fatma Betül yalnız kalmayacak'

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarıyla Adalet Bakanı Akın Gürlek’in fon soruşturmasına ilişkin çıkışının örtüştüğüne dikkat çekti. Erdoğan’ın desteğini arkasına alan Gürlek’in olayın üzerine kararlılıkla gittiğini belirten Hakan, soruşturmanın basit bir borsa vurgunu olmadığını, kapsamlı ve örgütlü bir suç yapılanmasının söz konusu olduğunu vurguladı. Hakan, Fatma Betül’ün yalnız bırakılmayacağını ve soruşturmada yeni gelişmelerin yaşanacağını ifade etti.

Ahmet Hakan bugünkü yazısında konuya ilişkin şunları yazdı: “Adalet Bakanı Akın Gürlek’in geçen salı günü yaptığı açıklama çok önemliydi. Ne demişti Gürlek? ‘Bu basit bir borsa vurgunu değil. / Kapsamlı bir suç yapılanması tespit edildi. / Örgütsel bir yapı söz konusu. / Hiyerarşik ve sistemli işbirliği yapan isimler tespit edildi.’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son yaptığı açıklamalara bakıyoruz: Akın Gürlek’in açıklamasıyla muazzam bir örtüşme görüyoruz.

Akın Gürlek, Erdoğan’dan aldığı destekle fon olayının üzerine üzerine gidiyor.

Buradan çıkaracağımız sonuç şudur: Fatma Betül yalnız kalmayacak, bu işin gerisi gelecek. Kayıtlara geçsin diye yazıyorum: Bu fon olayını herkes unutsa bile... Ne Cumhurbaşkanı Erdoğan unutacak ne de Adalet Bakanı Akın Gürlek”



ADALET Bakanı Akın Gürlek’in geçen salı günü yaptığı açıklama çok önemliydi.

Ne demişti Gürlek?

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“Bu basit bir borsa vurgunu değil. / Kapsamlı bir suç yapılanması tespit edildi. / Örgütsel bir yapı söz konusu. / Hiyerarşik ve sistemli işbirliği yapan isimler tespit edildi.”

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son yaptığı açıklamalara bakıyoruz:

Akın Gürlek’in açıklamasıyla muazzam bir örtüşme görüyoruz.

Akın Gürlek, Erdoğan’dan aldığı destekle fon olayının üzerine üzerine gidiyor.

*

Buradan çıkaracağımız sonuç şudur:

Fatma Betül yalnız kalmayacak, bu işin gerisi gelecek.

*

Kayıtlara geçsin diye yazıyorum:

Bu fon olayını herkes unutsa bile...

Ne Cumhurbaşkanı Erdoğan unutacak ne de Adalet Bakanı Akın Gürlek.

FATMA BETÜL OLAYI… NE DİYORLARDI NE DİYORLAR

FATMA Betül, tutuklanmamışken...

Şöyle diyorlardı:

- Bak, bak. Nasıl da koruyorlar Fatma Betül’ü.

- Fatma Betül’ü asla tutuklayamazlar.

- Fatma Betül’ü tutuklamadıktan sonra ne yapsalar boş.

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Fatma Betül, tutuklanınca...

Şöyle diyorlar:

- Fatma Betül’ü günah keçisi yaptılar.

- Fatma Betül’ü tutuklayarak “Bakın biz en önemli ismi bile tutukluyoruz” propagandası yapmaya çalışıyorlar.

- Fatma Betül’ün tutuklanması çok da önemli değil.

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Kısacası olay şu:

- Fatma Betül serbestken: “Fatma Betül niye tutuklanmıyor” diye yeri göğü inletiyorlar, bunun gerçekleşebileceğine asla ihtimal vermiyorlardı.

- Fatma Betül tutuklanınca: “Gitti elimizdeki en büyük silah. Biz şimdi nereden vuracağız. Bu tutuklama duruşumuzu bozdu” diye ağlaşmaya başladılar.

ÜÇ MADDEDE TUTUKLAMA

- MADDE BİR: Bir tutuklamadan daha ötesidir bu. Partinin en güçlü isimlerinden biri tutuklandı. Bakanlık yapması, genel başkan yardımcısı olması falan. Hiç bakılmadı.

- MADDE İKİ: Fatma Betül’ün tutuklanmasının apaçık ve en net mesajı şudur: Hiç kimse paçayı kurtaramaz, hiç kimseye ayrıcalık yok, hiç kimse korunaklı değil.

- MADDE ÜÇ: Bu zamana kadar sayısız kez “Ucu kime dokunursa dokunsun” sözü edilmişti. Bu tutuklama, o sözün ete kemiğe büründüğünün kanıtıdır.