İBB'den zorbalık

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Kurduğu suç örgütüyle İBB’yi ve belediyeleri talan eden Ekrem İmamoğlu sözde kurduğu projelerle ve kurduğu istihdam ofisleriyle on binlerce kişiye istihdam sağladığını iddia ederken, göreve getirdiği liyakatsiz personeli milletin ekmeğiyle oynuyor. 10 ay önce İstanbul’dan Trakya kentlerine gidecek yolculara gıda ve içecek hizmet vermesi için açılan Büyükçekmece Cep Otogarı’nda faaliyet gösteren The Coffee Factory adlı kafeteryanın kapısına, ‘Kapaklı pedallı çöp kovası ve buz küreğinin el temasını önleyici şekilde tekrar dizayn edilmesi gerektiği’ şeklindeki komik ve uyduruk gerekçelerle mühür vuruldu.

İBB içinde çekişme var

İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ’nin işlettiği ve günlük 250 sefer yapılarak yaklaşık 5 bin yolcunun seyahat ettiği Büyükçekmece Cep Otogar’ında bulunan ve 6 emekçinin çalıştığı kafeterya, İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Şube Müdürlüğü ile Zabıta Dairesi Başkanlığı arasındaki çift başlılığın kurbanı oldu. 08.10.2026 tarihinde denetime gelen Sağlık ve Hıfzıssıhha Şube Müdürlüğü ekipleri, “Biz tekrar geleceğiz, eksikleri tamamlayın” dediği için eksiklerini giderip denetim için bekleyen kafeterya sahipleri, dün saat 11.00’de gelen zabıta ekipleri “Genel sağlık ve hijyen kurallarına uymadığı” şeklindeki gerekçelerle kapısına mühür vurarak faaliyetten men etti.

Hıfzıssıhha ‘temiz’ dedi

Firma yetkilileri, mağduriyetlerini şöyle anlattılar: “Sağlık ekiplerinin talepleri üzerine eksiklerimizi giderip gelmesini beklemeye başladık. 24 gün sonra zabıta mühürleme dilekçesi geldi. Ruhsat Müdürlüğünden Elif Hanım ile görüştük ‘Çöp kovası pedalı veya kürek gibi şeylerden dolayı ruhsat iptal olur mu?’ diye sorduğumda, bunların basit şeyler olduğunu ve sorun olmayacağını söyledi. Eksiklerimizi tamamladığımızı iletince de Hıfzıssıhha ekiplerini kontrol için tekrar göndereceğini ifade etti. Nitekim geldiler Sağlık Dairesinden tekrar geldiler, dükkana bakıp incelediler fakat tarafımıza hiçbir şey söylemeden çıkıp gittiler. Zabıta saat 11.00’de dükkana mühür vuracaklarını söyledi. Elif Hanım ile tekrar görüşmeye çalıştığımda ulaşamadım. Mehmet Beye ulaştım durumu izah ettim. Elif Hanımı aradı o da ‘Ben yazıyı yazmadım gelemezler ki’ dedi. Mühür vurmaya gelmemeleri gerektiğini, eksiklerin tamamlandığını söylediğimde durumun farkında olduğunu ve zabıtaya ileteceğini beyan etti.

ZABITA MÜHÜRLEDİ

“Ancak zabıta ekiplerine herhangi bir bilgilendirme yapılmadığı için ekipler mühür vurmak üzere kapımıza geleceklerini beyan ettiler. Biz bize söylenen tüm yönlendirmelere uyduk, belirtilen tüm basit eksiklikleri eksiksiz tamamladık ve kontrol ekibinin gelmesini bekledik. Ancak birimler arasındaki iletişim aksaklığı ve eksik bilgilendirme yüzünden şu an haksız yere mühürleme mağduriyeti yaşıyoruz. Bütün eksikleri giderilmiş olan işletmemize mühür vurulmasının acilen durdurulmasını ve durumun yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz.”