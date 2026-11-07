Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2026 rotasında son kez kültür sanat heyecanı başladı

Akademisyen şef Asuman Kerkez, Michelin rehberinde yer alan şefler Aleks Karaköse ile Murat Deniz Temel, şefler Kaan Kayhan ile Alexis Atlamazoğlu ve gastronomi yazarı Zeynep Kakınç ise konuk isimler arasında yer alacak. Türkiye Kültür Yolu Festivallerini anlamlı kılanın şehirlerin kendi kimlikleri ve değerleriyle bu büyük organizasyonun parçası olduğunu belirten Yazgı, “Adana'nın kültürünü, lezzetlerini ve yaşam enerjisini hep birlikte paylaşacağımız Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin şehrimize, ülkemize ve kültür sanat hayatımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi. FESTİVALİN SON DURAĞINDA YÜZLERCE ETKİNLİK: 10 KASIM’DA ATATÜRK ANISINA ÖZEL SENFONİK KONSER Adanalılar, Türkiye Kültür Yolu Festivali boyunca Merkez Park’ta düzenlenecek konserlerde bir araya gelecek. Festivalin konser programında Sagopa Kajmer, Ahmet Şafak, Sefo, Serkan Kaya, Simge, Ebru Yaşar, Demet Akalın ve Murat Boz sahne alacak. Festival kapsamında söyleşilerden sergilere, tiyatrodan atölyelere uzanan yüzlerce etkinlik, her yaştan katılımcıya hitap eden içerikleriyle Adana’nın farklı noktalarında sanatla iç içe bir atmosfer oluşturacak. Çocuk Köyü Etkinlikleri, ASELSAN Çocuk Şenliği ve Etnospor ise Merkez Park Çocuk Etkinlik Alanı’nda minik ziyaretçilere birbirinden renkli ve eğlenceli aktiviteler sunacak. Festival kapsamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının yıl dönümü olan 10 Kasım’da özel bir senfonik konserle anılacak. Merkez Park’ta gerçekleştirilecek “10 Kasım Özel Konseri: Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar ve Aryalar” programında Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Şef Eray İnal yönetiminde sahne alacak. Murat Karahan ve Feryal Türkoğlu’nun solist olarak yer alacağı konserde, Atatürk’ün sevdiği şarkılar, Anadolu türküleri ve opera aryaları senfonik düzenlemelerle seslendirilecek. Türkiye Kültür Yolu Festivali, Adana’da tamamlanacak 2026 takviminin ardından 2027 yılında kapsamını genişleterek yoluna devam edecek. Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ’ın da rotaya dahil olmasıyla festival, gelecek yıl toplam 32 şehirde düzenlenecek. Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) ve Instagram hesabı @turkiye_kulturyolu üzerinden ulaşabilirsiniz.