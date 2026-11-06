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Aktüel 4 dolara aldığı ikinci el vazo servet çıktı!
Aktüel

4 dolara aldığı ikinci el vazo servet çıktı!

Yeniakit Publisher
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4 dolara aldığı ikinci el vazo servet çıktı!

ABD'de bir ikinci el eşya mağazasından sadece 3.99 dolara (yaklaşık 200 TL) su yeşili ve ametist moru renkli cam bir vazo satın alan Jessica Vincent, hayatının piyangosunu vurdu. Evini süslemesi için aldığı parçanın tabanındaki "Murano" ve "Italia" işlemelerini fark eden duyarlı alıcı, eseri uzmanlara inceletti.

ABD'de ikinci el eşya mağazasından yaklaşık 4 dolara cam vazo satın alan bir kadın, hayatının sürpriziyle karşılaştı. Sıradan bir süs eşyası sandığı vazonun ünlü İtalyan tasarımcı Carlo Scarpa'ya ait olduğu ortaya çıktı. Nadir eser, açık artırmada 107 bin 100 dolara satıldı.

Evinde dekoratif amaçla kullanmayı düşündüğü eşyanın milyonlarca lira değerinde olduğunu ise daha sonra öğrendi.

Vazonun altındaki iki yazı dikkatini çekti

Vincent'ın satın aldığı şişe biçimindeki vazoda su yeşili ve ametist moru renklerinde sarmal desenler bulunuyordu.

Vazonun tabanında ise “Murano” ve “Italia” yazıyordu.

Yapılan incelemelerde vazonun, İtalyan mimar ve tasarımcı Carlo Scarpa'nın 1942 yılında hazırladığı Pennellate koleksiyonuna ait olduğu belirlendi.

Üretimi oldukça zor olan bu seriden günümüze az sayıda örnek ulaştığı biliniyor.

 

107 bin dolara satıldı

Vazo, 13 Aralık 2023 tarihinde düzenlenen açık artırmada kimliğini açıklamak istemeyen Avrupalı bir koleksiyoncu tarafından 107 bin 100 dolara (yaklaşık 5 milyon 287 bin TL) satın alındı.

Müzayede kesintilerinin ardından Jessica Vincent'ın eline yaklaşık 83 bin 500 dolar geçti.

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