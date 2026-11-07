Batı'nın Küresel Değişimi: Avrupa’daki İflas ve Amerikan Siyasetinde "Müslüman Aktörler" Devrimi

Time Türk Genel Yayın Yönetmeni Cumali Dalkılıç, Yeni Akit’e yaptığı özel açıklamalarda ABD’de yaşanan siyasi gelişmeleri, Müslüman siyasetçilerin siyasi sistem içindeki yükselişini ve Trump’ın karşı karşıya olduğu çıkmazı değerlendirdi.

1. Amerikan Siyasetinde Müslüman Aktörler ve Değişen Dengeler

* ABD genelinde son yıllarda, aralarında senatör ve milletvekillerinin de bulunduğu **30’un üzerinde Müslüman siyasi figürün** seçimler sonrasında sistem içinde kritik yetkiler kazandığı belirtiliyor.



* Bu durumun başlangıçta Demokrat Parti'nin kimlik siyaseti üzerinden parlatılmaya çalışıldığını ancak olayın bunun çok ötesine geçtiğini belirten Dalkılıç, Mısır kökenli siyasetçi Abdul Sayed örneğine dikkat çekti.



* Siyonist lobilerin ve parti içi odakların Abdul Sayed’in aleyhine fonlar akıttığını, kara propaganda yürüttüğünü belirten Dalkılıç, buna rağmen bu kitlenin Amerikan kongresinde ve eyaletlerde varlık göstererek sistemi zorladığını ifade etti.



* Siyahilerin, Latinoların ve Müslüman kitlenin artık ABD siyasetinde sadece oy deposu olmadığını, yönetici mekanizmalarda söz sahibi olmak istediğini ve bunun Washington elitlerini paniğe sürüklediğini vurguladı.



* Müslüman bir senatörün veya vekilin Latinoların, siyahilerin ve göçmenlerin de desteğini alarak sistemin merkezine yerleşmesinin, Amerikan siyasetindeki geleneksel ezberleri kökünden sarstığı ifade edildi.

2. Trump Çıkmazı ve ABD’nin Fiziksel/Askeri Çöküşü

* ABD'de başkanların en fazla iki dönemle sınırlı kalabildiğini hatırlatan Dalkılıç, Donald Trump’ın ilk döneminde halka verdiği vaatlerle başkanlığa geldikten sonra yaptığı icraatların tamamen zıt olduğunu belirtti.



* Trump’ın başlangıçta dış savaşlara karşı duracağını, Amerikan altyapısını yenileyeceğini iddia ettiğini ancak işin içine girince silah lobilerinin ve derin devletin dışına çıkamayarak tam tersi kararlara imza attığını söyledi.



* Amerikan halkının Trump’a "ülkeyi düzeltir" umuduyla oy verdiğini, ancak sistemin çarkları karşısında liderlerin harcandığını veya sistemle bütünleşmek zorunda kaldığını ifade etti.



* II. Dünya Savaşı’ndan bu yana kurulan Amerikan küresel hegemonyasının enerjisinin bittiğini belirten Dalkılıç, ABD'nin askeri altyapısının da döküldüğünü; Basra Körfezi’nde görev yapan Amerikan uçak gemilerinin pas içinde kaldığını, binlerce askerin mağduriyet yaşadığını ve bu durumun Amerikan medyasında açıkça tartışıldığını aktardı.



* New York metrosundan elektrik şebekelerine ve kanalizasyon sistemlerine kadar ülkenin iç altyapısının iflas ettiğini, stratejik belgelerde de yer aldığı üzere ABD'nin artık dünyanın jandarması olamayarak kendi içine kapanmayı (Monroe Doktrini ekseninde küçülmeyi) hedeflediğini belirtti.

3. Medya Tekelinin ve Siyonist Lobi Duvarının Yıkılması

* ABD medyasının yıllardır kurduğu ve İsrail/Siyonizm eleştirilerini yasaklayan "dokunulmazlık" duvarının podcastler, bağımsız sosyal medya yayınları ve alternatif gazetecilik sayesinde yıkıldığını ifade eden Dalkılıç, eskiden Amerika'da İsrail aleyhine konuşmanın siyasi intihar anlamı taşıdığını, ancak bugün gençliğin bu tabuyu tamamen sarstığını söyledi.



* İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD Kongresi’nde ayakta alkışlanmasının halk nezdinde büyük bir infial yarattığını, Harvard ve Columbia gibi üniversitelerdeki devasa kampüs direnişlerinin Amerikan müesses nizamını sarstığını belirtti.

4. Fransa’da Altyapı Çöküşü ve Toplumsal Patlama

* Fransa’daki olayların temelinde masum ve kronikleşmiş altyapı sorunlarının yer aldığını belirten Dalkılıç, COVID-19 pandemisinden bu yana kamu hizmetlerinde ve sağlık altyapısında büyük bir çöküş yaşandığını ifade etti.



* Eski binaların tahrip edilmemesi gerekçesiyle okullara klima dahi takılamadığını, aşırı sıcaklarda gençlerin ve yaşlıların hayatını kaybettiğini, öğrencilerin hijyenik olmayan lavabo ve sınıf koşullarını sosyal medyada paylaşarak isyan ettiğini vurguladı.



* Fransa’daki polis sendikası başkanlarının açıklamalarına dikkat çeken Dalkılıç, hükümetin izlediği politikalarla polisi halkın karşısında bir nefret objesi haline getirdiğini ve toplumu şiddete sürüklediğini kaydetti.



* Olayların aşırı sağcı çevreler tarafından "göçmen yağmacılığı" olarak lanse edilmeye çalışıldığını, ancak sahada protestolara katılan gençlerin arasında Cezayirli, Afrikalı ve yerli Fransızların ortak bir tepkiyle yan yana durduğunu belirtti.

5. Almanya ve "Operasyon Partileri" ile Avrupa’nın Savaş Karşıtlığı

* Almanya siyasetindeki AfD gibi partilerin halka ırkçı ve göçmen karşıtı birer hareket olarak sunulduğunu, ancak arkalarındaki destek mekanizmaları ve yönetim profilleriyle bunların birer "operasyon partisi" niteliği taşıdığını dile getirdi.



* Alman gençliğinin ve halkının Ukrayna savaşından ve NATO politikalarından son derece rahatsız olduğunu, "Ukrayna için neden ölelim" diyen ciddi bir vicdani retçi ve tükenmiş kitle bulunduğunu ifade etti.



* Avrupa genelinde gençliğin saçma sapan savaş düzenlerinden bıktığını, ABD hegemonyasına ve dış politika bağımlılığına karşı çok ciddi bir vicdani reddetme sürecinin yaşandığını sözlerine ekledi.