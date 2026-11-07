Fabrikada feci iş kazası! 21 yaşındaki işçi bulgur kazanında can verdi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mersin’deki Arbel Makarna Fabrikası’nda bulgur kazanına düşen genç işçi, iş kazasında yaşamını yitirdi.
Olay, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Arbel Makarna Fabrikasında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, fabrikada bulgur kazanlarının olduğu yerde çalışan 21 yaşındaki Aziz Erol, henüz bilinemeyen bir nedenle kazana düştü. Erol, olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni yapılan inceleme sorasında otopsi işlemleri için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Genç işçinin Tarsuslu olduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.