  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdoğan destekliyor, Gürlek üzerine üzerine gidiyor! 'Gerisi de gelecek, Fatma Betül yalnız kalmayacak' Kırmızı bültenle aranan baron Mersin'de yakalandı! 41 ülke temsilcisini geride bıraktı, 41 kere maşallah… Matematiğe olan merakı dünya ikinciliği getirdi Ali Karahasanoğlu'ndan sol medyaya: “Benim hırsızım iyidir” anlayışı sona ermeli! Eyvah! Cumhurbaşkanı adayını tutukladılar… Murat Alan yazdı Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu’nu çıldırtacak sözler “Siyasi nedenlerle tutuklanmadı!” ABD'den İran'la gizli temas! Türkiye'den Fransa'ya ait gemiye uyarı! Özgür Özel’e Londradan binlerce sterlin değerinde VİSKİ! Emir Sarıgül her şeyi anlattı İran, Hürmüz üzerinde ABD İHA’sı vurdu
Gündem Fabrikada feci iş kazası! 21 yaşındaki işçi bulgur kazanında can verdi!
Gündem

Fabrikada feci iş kazası! 21 yaşındaki işçi bulgur kazanında can verdi!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fabrikada feci iş kazası! 21 yaşındaki işçi bulgur kazanında can verdi!

Mersin’deki Arbel Makarna Fabrikası’nda bulgur kazanına düşen genç işçi, iş kazasında yaşamını yitirdi.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Arbel Makarna Fabrikasında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, fabrikada bulgur kazanlarının olduğu yerde çalışan 21 yaşındaki Aziz Erol, henüz bilinemeyen bir nedenle kazana düştü. Erol, olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni yapılan inceleme sorasında otopsi işlemleri için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Genç işçinin Tarsuslu olduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Esenler TEM’de üç araçlı kaza: 3 kişi yaralandı
Esenler TEM’de üç araçlı kaza: 3 kişi yaralandı

Yerel

Esenler TEM’de üç araçlı kaza: 3 kişi yaralandı

'Yüksek kazanç' vaadiyle vurgun! Hepsi evlerinden alındı
'Yüksek kazanç' vaadiyle vurgun! Hepsi evlerinden alındı

Gündem

'Yüksek kazanç' vaadiyle vurgun! Hepsi evlerinden alındı

Çanakkale'de korkunç kaza: 2 kişi yanarak can verdi!
Çanakkale'de korkunç kaza: 2 kişi yanarak can verdi!

Gündem

Çanakkale'de korkunç kaza: 2 kişi yanarak can verdi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23