Doğru saç kesimi önerisi: Hava katacak ancak bazı şartları var! Öyle böyle değil, tahrip ediyor, kuru olabilir

PARLAK SAÇLARIN ARKASINDAKİ FORMALDEHİT RİSKİ Brezilya fönüyle ilgili en önemli sağlık tartışmalarından biri formaldehit maruziyeti. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bazı saç düzleştirme ve pürüzsüzleştirme ürünlerinin ısıyla işlem sırasında formaldehit gazı açığa çıkarabildiği konusunda uyarıyor. Formaldehit, belirli koşullarda solunum yoluyla veya göz ve deri temasıyla sağlık sorunlarına yol açabilen bir kimyasal madde. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından insanlar için kanserojen olarak sınıflandırılan formaldehite maruziyet, özellikle tekrarlanan ve yüksek düzeyli temaslarda ciddi önem taşıyor. Ancak bu bilgi, Brezilya fönü yaptıran herkesin kanser olacağı anlamına gelmiyor. Risk, kullanılan ürünün içeriği, maruziyet miktarı, süresi ve ortam koşulları gibi etkenlere bağlı olarak değişiyor. KUAFÖRDE GÖZ YANMASI VE ÖKSÜRÜK YAŞANIYORSA DİKKAT! Bazı saç düzleştirme ürünlerinin ısıtılması sırasında açığa çıkan formaldehit; gözlerde sulanma, yanma, burun ve boğazda tahriş gibi belirtilere neden olabiliyor. Maruziyet durumunda öksürük, hırıltılı solunum, baş ağrısı ve mide bulantısı da görülebiliyor. Özellikle işlem sırasında gözlerde yoğun yanma, boğazda tahriş veya nefes almakta güçlük yaşanması, kullanılan ürün ve ortam koşullarının değerlendirilmesini gerektiriyor. Belirtilerin ortaya çıkması durumunda işlem durdurulmalı ve kişi maruziyet ortamından uzaklaştırılmalı. Nefes darlığı veya şiddetli solunum yakınmalarında ise gecikmeden tıbbi yardım alınması önem taşıyor. “FORMALDEHİT İÇERMEZ” YAZMASI YETERLİ Mİ? Saç düzleştirme ürünlerinin ambalajlarında yer alan ifadeler tüketicilerin tercihlerinde etkili olabiliyor. Ancak ABD İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi (OSHA), geçmişte yaptığı incelemelerde formaldehit içermediği belirtilen bazı saç düzleştirme ürünlerinin kullanım sırasında formaldehit maruziyetine neden olabildiğini bildirdi. Bu nedenle yalnızca ürünün reklamında yer alan “formaldehit içermez” ifadesine güvenmek yeterli olmayabiliyor. Ürün içeriğinin incelenmesi, güvenlik bilgi formunun değerlendirilmesi ve uygulamanın nasıl yapılacağının öğrenilmesi önem taşıyor. Özellikle formaldehit, formalin ve metilen glikol gibi isimler konusunda dikkatli olunması gerekiyor. BREZİLYA FÖNÜ SAÇLARI KURUTUR MU? Brezilya fönünde ortaya çıkabilecek sorunlar yalnızca kimyasal maruziyetle sınırlı değil. İşlem sırasında uygulanan yüksek sıcaklık, saç tellerinin yapısını olumsuz etkileyebiliyor. Saçların koruyucu dış tabakası zarar gördüğünde nem kaybı, matlaşma ve kırılganlık gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. İlk günlerde son derece düzgün görünen saçlar, zaman içinde daha kuru ve sert hissedilebiliyor. Özellikle boyalı, açıcı uygulanmış veya önceden yıpranmış saçlarda yüksek ısıyla tekrar işlem yapılması hasarı artırabiliyor. SAÇ KIRILMASI VE DÖKÜLMESİ AYNI ŞEY Mİ? Brezilya fönü sonrasında saçlarda azalma fark eden kişiler, bunun saç dökülmesinden kaynaklandığını düşünebiliyor. Ancak saç telinin kırılması ile saçın kökünden dökülmesi farklı durumlar. Yüksek ısı veya kimyasal işlemler nedeniyle zayıflayan saç telleri, tarama ve günlük şekillendirme sırasında kopabiliyor. Bu durum saçların seyrekleşmiş görünmesine yol açabiliyor. Saç kökünden dökülmenin ise hormonal değişiklikler, çeşitli hastalıklar ve başka nedenlerle ilişkili olması mümkün. Bu nedenle işlem sonrasında yoğun saç kaybı, saç derisinde tahriş veya bölgesel seyrelme yaşanıyorsa dermatoloji uzmanına başvurulması gerekiyor. KUAFÖR ÇALIŞANLARI NEDEN DAHA FAZLA RİSK ALTINDA? Kimyasal saç düzleştirme işlemleriyle ilgili sağlık uyarıları yalnızca uygulamayı yaptıran müşterileri kapsamıyor. Kuaförler, bu tür ürünleri gün boyunca birden fazla müşteriye uygulayabildikleri için tekrarlanan maruziyet yaşayabiliyor. OSHA’nın geçmiş yıllarda gerçekleştirdiği bazı salon ölçümlerinde, saç düzleştirme uygulamaları sırasında formaldehit düzeylerinin iş güvenliği sınırlarını aştığı tespit edildi. Bu bulgular, kuaför salonlarında ürün güvenliğinin ve uygun havalandırmanın önemini gösteriyor. Ancak yalnızca pencere açılması veya ortamda koku hissedilmemesi, kimyasal maruziyetin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. BREZİLYA FÖNÜ YAPTIRMADAN ÖNCE NELER SORULMALI? Saç düzleştirme uygulaması yaptırmayı düşünen kişilerin işlem öncesinde kullanılan ürün hakkında bilgi edinmesi önem taşıyor. Ürünün tam adı, içerik listesi, güvenlik bilgi formu ve hangi sıcaklıkta uygulanacağı kuaföre sorulabilir. Ayrıca işlem yapılacak ortamın uygun havalandırmaya sahip olması ve uygulamanın eğitimli kişilerce gerçekleştirilmesi gerekiyor. Saçlarında ciddi yıpranma bulunan kişilerin, yeni bir kimyasal işlem yaptırmadan önce saçın durumunu değerlendirmesi de önem taşıyor. DÜZ VE PARLAK SAÇLAR İÇİN BREZİLYA FÖNÜ ŞART MI? Saçları daha düzgün ve bakımlı göstermek için mutlaka kimyasal düzleştirme yaptırmak gerekmiyor. Saç tipine uygun bakım ürünleri kullanmak, nem kaybını azaltmak ve yüksek ısıyla şekillendirme sıklığını sınırlamak farklı seçenekler sunabiliyor. Doğal dalgalar ve bukleler de kadın saç modasında önemli bir yere sahip. Saçın tamamen düz olması, sağlıklı olduğu anlamına gelmediği gibi dalgalı veya kabarık olması da sağlıksız olduğunu göstermiyor. GÜZEL GÖRÜNÜM SAĞLIK RİSKLERİNİ GÖLGELEMEMELİ Brezilya fönü, kısa sürede pürüzsüz ve parlak bir saç görünümü sağlayabilen uygulamalardan biri. Ancak bu görünümün elde edilmesinde kullanılan ürünlerin güvenliği göz ardı edilmemeli. Özellikle formaldehit açığa çıkarabilen ürünler ve yoğun ısı uygulaması, hem saç telleri hem de genel sağlık açısından risk oluşturabiliyor. Bu nedenle tüketicilerin yalnızca işlem sonrasında elde edilecek görünüme değil, kullanılacak ürünün içeriğine ve uygulama koşullarına da dikkat etmesi gerekiyor. Saçların birkaç saat içerisinde düzleşmesi mümkün olsa da sağlıklı bir güzellik rutininin temelinde, saçı ve kişinin genel sağlığını korumak yer alıyor. temel yaklaşım bölgesel bakım ve nazik temizliktir. Saç deriniz hassas/karma (kökler hafif yağlı veya hassas, uçlar ise kuru olabilir. Bakım ve Çözüm Adımları • Nazik Şampuan Seçimi: Saç derisini tahriş etmemek için sülfatsız, parabensiz ve yatıştırıcı özellikli şampuanlar tercih edin. • Bölgesel Uygulama: Şampuanı yalnızca saç diplerinize masaj yaparak uygulayın; köpüğün uçlardan akıp gitmesi temizlik için yeterlidir. • Uçlara Yoğun Nem: Saç boylarına ve kırılmaya yatkın uçlarına nemlendirici saç kremleri, durulanmayan spreyler veya maskeler uygulayın. • Doğal Yağ Desteği: Argan, jojoba veya hindistancevizi yağı gibi doğal yağlardan sadece birkaç damlayı nemli saç uçlarınıza sürerek kuruluğu kontrol altına alabilirsiniz. • Ilık Su: Saçınızı asla çok sıcak suyla yıkamayın; ılık su saçın doğal nem dengesini korur. • Isıdan Kaçının: Fön, maşa veya düzleştirici gibi yüksek ısı işlemlerinden önce mutlaka ısı koruyucu kullanın. Not: saçın uçlarındaki ağırlığı alan ve doğal dokuyu koruyan uzun katlı (shag veya soft layer) saç kesimidir. Yıpranmış saçlarda düz ve küt kesimler (blunt cut) saçın alt kısımlarını daha da kabarık, kuru ve kontrolsüz gösterebilir. Doğru katlarla yapılan bir kesim, tahrip olan kısımların ağırlığını hafifleterek saça modern bir hava katar.