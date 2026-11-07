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Gündem Zonguldak’ta çökme tehlikesi: İstinat duvarı çatladı
Gündem

Zonguldak’ta çökme tehlikesi: İstinat duvarı çatladı

Yeniakit Publisher
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Zonguldak’ta çökme tehlikesi: İstinat duvarı çatladı

Zonguldak’ta çökme sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı binanın altındaki istinat duvarında çatlak büyüyünce bölgede güvenlik önlemi alındı.

Merkez ilçeye bağlı Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta, 21 Ekim'de çöken 3 katlı binanın alt kısmında bulunan istinat duvarındaki çatlak, toprağın basıncıyla büyüdü.

Duvarın esnediğinin belirlenmesi üzerine bölgeye AFAD, belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

 

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken alana beton bloklar getirildi. Kadırga Rampası, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Erdem, gazetecilere, "AFAD Müdürlüğü de geldi. Onlar da bakıyorlar. Oturup karar verilecek. Tabii bu işler teknik konular. Ne yapacağımıza yarın ona göre karar vereceğiz." dedi.

 

OLAY

Merkez Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta 21 Ekim'de 3 katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle çökmüş, ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edilmişti.

Ekipler, Kenan Akçaharman'ı (68) enkazdan kurtarmış, ablası Türkan Akçaharman Özhan'ın (74) ise cansız bedenine ulaşmıştı.

Özhan'ın kardeşlerine bakmak için il dışından geldiği, ev sakinlerinden diğer kardeş Kemal Akçaharman'ın (72) çökme anında evde bulunmadığı öğrenilmişti.

Çöken binanın çevresindeki 7 bina tedbiren boşaltılmış, binalardan tahliye edilen 30 kişi kentteki çeşitli misafirhanelere ve yakınlarının yanına yerleştirilmişti.

Binanın çökmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklanmıştı.

Öte yandan 17 Ekim'de aynı sokaktaki metruk binanın bir bölümü, yağışların da etkisiyle çökmüştü.

Zonguldak'ta korkutan heyelan: Tahliye edilen binanın çevresi çöktü!
Zonguldak'ta korkutan heyelan: Tahliye edilen binanın çevresi çöktü!

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Zonguldak'ta korkutan heyelan: Tahliye edilen binanın çevresi çöktü!

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