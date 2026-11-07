Kırmızı bültenle aranan baron Mersin'de yakalandı!
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik polis ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan Özbekistan uyruklu uyuşturucu baronu yakalandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik polis ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan Özbekistan uyruklu uyuşturucu baronu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada kente gelen Özbekistan uyruklu uyuşturucu baronu Odil Fakhrıdınovich Khudayberdıev'in peşine düştü.
Özbekistan makamlarınca "Uyuşturucu" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan şüphelinin uzun süredir Mersin'de olduğunu ve bölgedeki tarım alanlarında çalışarak gizlendiğini belirleyen polis baskın yaptı. Düzenlenen operasyonda şüpheli seraların olduğu bölgedeki bir evde yakalandı.
Gözaltına alınan kırmızı bültenle aranan şüpheli emniyete götürülerek işlemleri yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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