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Gündem Göbeklitepe'de yeni keşif! 12 bin yıllık sır
Gündem

Göbeklitepe'de yeni keşif! 12 bin yıllık sır

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Göbeklitepe'de yeni keşif! 12 bin yıllık sır

Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de yürütülen araştırmalar, insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden birine yeni bir kapı araladı. Binlerce yıldır toprağın altında saklı kalan kalıntılar arasında ilk kez iki insan mezarının tespit edilmesi, bilim dünyasında cevap bekleyen soruları yeniden gündeme taşıdı. Peki, bu insanlar neden buraya gömülmüştü?

Dünyanın en eski anıtsal yapı topluluklarından birine ev sahipliği yapan Göbeklitepe'de arkeologlar, Neolitik döneme ait iki insan mezarını bilimsel olarak inceledi.

2026 yılında yayımlanan araştırmada, daha önce özel amaçlı yapıların dolgularında dağınık insan kemiklerine rastlanan bölgede, yapı tabanlarının altında bulunan iki mezarın yeni bilgiler sunduğu belirtildi.

İkisi de temsili canlandırmadır, gerçek kazı fotoğrafı değildir

İNSAN KEMİKLERİNİN GİZEMİ ÇÖZÜLÜYOR MU?

Göbeklitepe'de geçmiş yıllarda bulunan bazı insan kemiklerinde kesme ve kazıma izleri tespit edilmişti. Bu izlerin dönemin ölüm ve defin gelenekleriyle ilişkili olabileceği değerlendiriliyor.

Ancak yeni incelenen mezarlar, Göbeklitepe'nin yalnızca törenler için kullanılan bir merkez olmayabileceğini, burada gündelik yaşamın da sürdüğünü gösteren bulguları güçlendirdi.

ASIL SIR HÂLÂ TOPRAĞIN ALTINDA!

Araştırmacılar, Göbeklitepe'deki mezarların ve dağınık insan kemiklerinin aynı gelenekle bağlantılı olup olmadığını henüz kesin olarak açıklayamıyor.

Yaklaşık 12 bin yıl önce bu devasa taş yapıları inşa eden insanların ölülerini nasıl uğurladıkları, hangi törenleri gerçekleştirdikleri ve ölümden sonraki yaşama ilişkin nasıl düşüncelere sahip oldukları ise araştırılmayı bekliyor.

Göbeklitepe'de ortaya çıkarılan her yeni buluntu, insanlık tarihine ilişkin bildiklerimizi yeniden sorgulatıyor.

 

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