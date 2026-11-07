Eyvah! Cumhurbaşkanı adayını tutukladılar… Murat Alan yazdı

Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, bugünkü yazısında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması üzerinden yürütülen siyasi tartışmaları değerlendirdi.

İmamoğlu hakkındaki İBB soruşturmasında milyarlarca liralık kamu zararı iddialarının bulunduğunu hatırlatan Alan, bunların henüz kesinleşmiş hükümler olmadığını vurguladı.

"MÜTHİŞ BİR SİYASİ KEHANET!"

Henüz seçim takvimi belli değilken İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının engellendiği yönünde propaganda yapıldığını savunan Alan, bu yaklaşımı "Müthiş bir siyasi kehanet!" sözleriyle eleştirdi.

Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki mali işlem ve tutuklama iddialarını da örnek gösteren Alan, AK Parti çevrelerinde benzer bir adaylık mağduriyeti söylemi oluşturulmadığını belirtti.

"MUHİTTİN BÖCEK'İN ADAYLIĞINI KİM ENGELLEDİ?"

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i de hatırlatan Alan, İmamoğlu için ortaya atılan siyasi gerekçelerin diğer belediye başkanları için neden dile getirilmediğini sorguladı.

Alan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Kimse İmamoğlu suçludur demiyor. Kimse Fatma Betül Sayan Kaya suçludur demiyor. Suçluluklarına mahkemeler karar verecek. Ama bir siyasetçinin yargılanıyor olması, onun cumhurbaşkanı adaylığına engel olunduğunun kanıtı değildir."

Yazısını çarpıcı sorularla tamamlayan Murat Alan, "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacaktı da Fatma Betül Sayan Kaya ne olacaktı? Muhittin Böcek’in adaylığını kim engelledi? Cevap verin de bu siyasi komediyi hep birlikte izleyelim!" dedi.

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