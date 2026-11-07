Ali Karahasanoğlu'ndan sol medyaya: “Benim hırsızım iyidir” anlayışı sona ermeli!

Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, “Yolsuzlukla Mücadelede Fark: Sol Medya - Muhafazakâr Medya” başlıklı yazısında, yolsuzluk soruşturmalarının basında ele alınış biçimini değerlendirdi.

Karahasanoğlu, Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmanın bazı medya kuruluşlarınca “siyasi operasyon” olarak nitelendirildiğini, Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki fon soruşturmasında ise “Suç şebekesini ortaya çıkarın” başlıklarının kullanıldığını belirtti.

"AYNI GÜN, AYNI GAZETE SAYFASINDA!"

Cumhuriyet gazetesinin iki soruşturmaya yaklaşımını eleştiren Karahasanoğlu, İmamoğlu hakkındaki suçlamaların savunulduğunu, Kaya hakkındaki iddialarda ise soruşturmanın genişletilmesinin istendiğini savundu.

Yazar, bu farklı yaklaşımı şu sözlerle eleştirdi:

“Adamlar bu ikiyüzlü ve adamına göre sergiledikleri farklı tavırları, aynı gün, aynı gazete sayfasında sergiliyorlar.”

"SİZE LEKELENMEME HAKKI, BAŞKALARINA LEKELEME HAKKI MI?"

Karahasanoğlu, İmamoğlu hakkındaki iddialarda masumiyet karinesini hatırlatan bazı isimlerin, Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki suçlamalarda aynı hassasiyeti göstermediğini öne sürdü.

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan'ın açıklamalarını da eleştiren Karahasanoğlu, “Size lekelenmeme hakkı, başkalarına lekeleme hakkı mı?” sorusunu yöneltti.

"BENİM HIRSIZIM İYİDİR MANTIĞI SONA ERMELİ"

Muhafazakâr medyanın kendi siyasi çevresindeki şüphelileri korumadığını savunan Karahasanoğlu, sol medyanın da aynı yaklaşımı benimsemesi gerektiğini belirtti.

Karahasanoğlu, yazısını şu çağrıyla tamamladı:

“Muhafazakâr medya, Fatma Betül Sayan Kaya’da nasıl ki şüphelileri korumadıysa, onların işlediği iddia edilen suçlar için kimseye kol kanat germediyse; sol medya da, sol medyanın peşine takılanlar da kendi mahallelerindeki şüpheliler için aynı tavrı sergilemelidir.”

“Benim hırsızım iyidir” mantığı artık sona ermelidir.

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