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Gündem Ali Karahasanoğlu'ndan sol medyaya: “Benim hırsızım iyidir” anlayışı sona ermeli!
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Ali Karahasanoğlu'ndan sol medyaya: “Benim hırsızım iyidir” anlayışı sona ermeli!

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Ali Karahasanoğlu'ndan sol medyaya: "Benim hırsızım iyidir" anlayışı sona ermeli!

Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Ekrem İmamoğlu ile Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki soruşturmalara medyanın yaklaşımını karşılaştırdı. Sol medyanın benzer iddialar karşısında farklı tutum sergilediğini dile getiren Karahasanoğlu, “Benim hırsızım iyidir” anlayışının sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, “Yolsuzlukla Mücadelede Fark: Sol Medya - Muhafazakâr Medya” başlıklı yazısında, yolsuzluk soruşturmalarının basında ele alınış biçimini değerlendirdi.

Karahasanoğlu, Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmanın bazı medya kuruluşlarınca “siyasi operasyon” olarak nitelendirildiğini, Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki fon soruşturmasında ise “Suç şebekesini ortaya çıkarın” başlıklarının kullanıldığını belirtti.

"AYNI GÜN, AYNI GAZETE SAYFASINDA!"

Cumhuriyet gazetesinin iki soruşturmaya yaklaşımını eleştiren Karahasanoğlu, İmamoğlu hakkındaki suçlamaların savunulduğunu, Kaya hakkındaki iddialarda ise soruşturmanın genişletilmesinin istendiğini savundu.

Yazar, bu farklı yaklaşımı şu sözlerle eleştirdi:

“Adamlar bu ikiyüzlü ve adamına göre sergiledikleri farklı tavırları, aynı gün, aynı gazete sayfasında sergiliyorlar.”

"SİZE LEKELENMEME HAKKI, BAŞKALARINA LEKELEME HAKKI MI?"

Karahasanoğlu, İmamoğlu hakkındaki iddialarda masumiyet karinesini hatırlatan bazı isimlerin, Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki suçlamalarda aynı hassasiyeti göstermediğini öne sürdü.

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan'ın açıklamalarını da eleştiren Karahasanoğlu, “Size lekelenmeme hakkı, başkalarına lekeleme hakkı mı?” sorusunu yöneltti.

"BENİM HIRSIZIM İYİDİR MANTIĞI SONA ERMELİ"

Muhafazakâr medyanın kendi siyasi çevresindeki şüphelileri korumadığını savunan Karahasanoğlu, sol medyanın da aynı yaklaşımı benimsemesi gerektiğini belirtti.

Karahasanoğlu, yazısını şu çağrıyla tamamladı:

“Muhafazakâr medya, Fatma Betül Sayan Kaya’da nasıl ki şüphelileri korumadıysa, onların işlediği iddia edilen suçlar için kimseye kol kanat germediyse; sol medya da, sol medyanın peşine takılanlar da kendi mahallelerindeki şüpheliler için aynı tavrı sergilemelidir.”

“Benim hırsızım iyidir” mantığı artık sona ermelidir.

ALİ KARAHASANOĞLU'NUN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN >>>

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Yorumlar

Vay vay

Eski bir akp li milletvekili, hırsız bizdense hiçbir şey olmaz biz onu koruruz..yoksa davaya zarar gelir..Geçen hafta biri oğlumu alacak daha anasının karnından doğmadı demiş, sadece benim oğlum mu çaldı demiş. 

Nihat Kızılçelik

Sol kesimin her zaman değişmeyen bir mantığı vardır Solcular yaptıysa suçsuzdur Sağcılar yaptıysa suçludur yıllardan beride hep bu mantıkla ülkeyi soydular kılıfınıda ya Atatürkçülük arkasına sığınarak yada Laiklik elden gidiyor mantığına sığınarak yaptılar dünyada Türkiyedeki hırsızlığı şirin gösteren solcular kadar dünyada hırsız sever bir kesim daha yok bazan kendime soruyorum bu kadar sol kesimin hırsızlığını şirin gösteren bu kesimin hangi milletten olduğunu sorgulatıyor Solcu Uğur Mumcu ne demişti Banka soyan kar maskesi takıyor Ülkeyi soyan Atatürkçü maskesi takıyor diye doğru bir tespit bunlar ya bizans artığıdır yada siyonist bunun başkada izahı olamaz
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