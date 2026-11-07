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Mantar arayan vatandaşlar kilosunu 2 bin liraya satıyorlar! Köylünün yeni servet kapısı açıldı!

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Mantar arayan vatandaşlar kilosunu 2 bin liraya satıyorlar! Köylünün yeni servet kapısı açıldı!

Türkiye'nin ormanlık alanlarında doğal yollardan yetişen Kuzugöbeği mantarı, yüksek fiyatıyla köylülere servet değerinde bir gelir kapısı araladı. Mantarı doğal ormanlarda arayan vatandaşlar toplanan mantarların kilogram fiyatını 2 bin liraya aşan fiyata satıyorlar!

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Foto - Mantar arayan vatandaşlar kilosunu 2 bin liraya satıyorlar! Köylünün yeni servet kapısı açıldı!

Türkiye'de mantar denildiğinde çoğu kişinin aklına market raflarında görülen kültür mantarı geliyor. Oysa ülkenin farklı bölgelerinde yetişen ve ekonomik değeriyle dikkat çeken çok daha özel türler bulunuyor. Kuzugöbeği, siyah trüf ve aslan yelesi mantarı; görünüşleri, üretim koşulları ve satış fiyatlarıyla son dönemde üreticilerin ve gastronomi meraklılarının ilgisini çekiyor.

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Foto - Mantar arayan vatandaşlar kilosunu 2 bin liraya satıyorlar! Köylünün yeni servet kapısı açıldı!

KUZUGÖBEĞİ SERADA DA ÜRETİLEBİLİYOR Petekli şapkasıyla kolayca ayırt edilen kuzugöbeği, Türkiye'de özellikle ilkbahar aylarında ormanlık ve nemli alanlarda doğal olarak yetişiyor. Antalya, Mersin ve Toroslar çevresinde toplanan tür, kısa hasat dönemi ve sınırlı bulunması nedeniyle yüksek fiyatlardan alıcı bulabiliyor. 2026 yılında Antalya'nın Kaş ilçesinde kilogram fiyatının 2 bin ila 3 bin lira arasında değiştiği bildirildi. Bu mantarı değerli kılan gelişmelerden biri de kontrollü üretim çalışmaları. Mersin'deki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, kuzugöbeğini örtü altında yetiştirmek için yürüttüğü araştırmalarla üretimin yalnızca doğadan toplamaya bağlı kalmamasını hedefledi. Antalya'da da serada üretim denemelerinden yüksek miktarda ürün alındığı açıklandı. Taze ve kurutulmuş ürünün fiyatı ise aynı değil; kurutma işlemi kilogram başına fiyatı önemli ölçüde yükseltebiliyor.

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Foto - Mantar arayan vatandaşlar kilosunu 2 bin liraya satıyorlar! Köylünün yeni servet kapısı açıldı!

TOPRAĞIN ALTINDAKİ DEĞER: SİYAH TRÜF Dünyanın en değerli mantarları arasında gösterilen siyah trüf, diğer türlerden farklı olarak toprağın altında gelişiyor. Meşe gibi ağaçların kökleriyle ortak yaşam kuran trüf mantarını bulmak için özel eğitimli köpeklerden yararlanılıyor. Türkiye'de Trakya'dan Ege'ye, Karadeniz'den İç Anadolu'ya uzanan çeşitli bölgelerde doğal trüf alanları tespit edilmiş durumda. Orman Genel Müdürlüğünün trüf eylem planında, türüne ve kalitesine göre dünya piyasasında kilogram fiyatlarının yüzlerce avroya ulaşabildiği belirtiliyor. Ancak her trüf aynı değerde değil; tür, sezon, aroma, tazelik ve kalite fiyatı belirliyor. Türkiye'de doğal alanların yanı sıra meşe fidanlarıyla trüf bahçeleri kurulmasına yönelik çalışmalar da yürütülüyor.

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Foto - Mantar arayan vatandaşlar kilosunu 2 bin liraya satıyorlar! Köylünün yeni servet kapısı açıldı!

ASLAN YELESİ KONTROLLÜ ORTAMDA YETİŞİYOR Beyaz, püsküllü görünümü nedeniyle aslan yelesi adını alan Hericium erinaceus ise kontrollü ortamlarda yetiştirilebilen sıra dışı türlerden biri. Talaş ve besin karışımı içeren özel bloklarda, sıcaklık ve nem koşulları ayarlanarak üretilebiliyor. Türkiye'de küçük ölçekli üreticilerin de bu türe yöneldiği, kilogram fiyatının bazı satış örneklerinde 2 bin 500 liraya kadar çıktığı aktarılıyor. YÜKSEK FİYAT ÜRETİCİLERİN İLGİSİNİ ARTIRIYOR Bu mantarlar yüksek fiyatlarıyla dikkat çekse de üretimlerinin kolay ve risksiz olduğu düşünülmemeli. İklim, nem, toprak, misel kalitesi, hastalık kontrolü ve hasat zamanı verimi doğrudan etkiliyor. Ayrıca yüksek satış fiyatı, her üreticinin aynı kazancı elde edeceği anlamına gelmiyor. Üretime başlamadan önce teknik destek alınması, yasal toplama kurallarının öğrenilmesi ve alıcı pazarın araştırılması gerekiyor. Özellikle ihracat potansiyeli bulunan bu ürünlerde kalite ve doğru muhafaza koşulları büyük önem taşıyor. Doğadan mantar toplayanların ise zehirli türlerle karıştırma riskine karşı uzman olmayan kişilerden teşhis almaması, güvenilir uzmanlara başvurması hayati önem taşıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde ortaya çıkan bu üretim örnekleri, mantar yetiştiriciliğinin yalnızca kültür mantarıyla sınırlı olmadığını gösteriyor. Alternatif tarım arayışındaki üreticiler için bu özel türler, doğru planlama ve pazar araştırmasıyla değerlendirilebilecek yeni bir alan oluşturuyor.

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Yorumlar

nox<

şimdi bu 2000 tl lik mantarı yeyince hiç hasta olmayacağız hiç kimseye muhtaç olmayacağız yada ölünce sorgusuz sualsiz cennetemi gideceğiz?
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