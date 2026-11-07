Mantar arayan vatandaşlar kilosunu 2 bin liraya satıyorlar! Köylünün yeni servet kapısı açıldı!

ASLAN YELESİ KONTROLLÜ ORTAMDA YETİŞİYOR Beyaz, püsküllü görünümü nedeniyle aslan yelesi adını alan Hericium erinaceus ise kontrollü ortamlarda yetiştirilebilen sıra dışı türlerden biri. Talaş ve besin karışımı içeren özel bloklarda, sıcaklık ve nem koşulları ayarlanarak üretilebiliyor. Türkiye'de küçük ölçekli üreticilerin de bu türe yöneldiği, kilogram fiyatının bazı satış örneklerinde 2 bin 500 liraya kadar çıktığı aktarılıyor. YÜKSEK FİYAT ÜRETİCİLERİN İLGİSİNİ ARTIRIYOR Bu mantarlar yüksek fiyatlarıyla dikkat çekse de üretimlerinin kolay ve risksiz olduğu düşünülmemeli. İklim, nem, toprak, misel kalitesi, hastalık kontrolü ve hasat zamanı verimi doğrudan etkiliyor. Ayrıca yüksek satış fiyatı, her üreticinin aynı kazancı elde edeceği anlamına gelmiyor. Üretime başlamadan önce teknik destek alınması, yasal toplama kurallarının öğrenilmesi ve alıcı pazarın araştırılması gerekiyor. Özellikle ihracat potansiyeli bulunan bu ürünlerde kalite ve doğru muhafaza koşulları büyük önem taşıyor. Doğadan mantar toplayanların ise zehirli türlerle karıştırma riskine karşı uzman olmayan kişilerden teşhis almaması, güvenilir uzmanlara başvurması hayati önem taşıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde ortaya çıkan bu üretim örnekleri, mantar yetiştiriciliğinin yalnızca kültür mantarıyla sınırlı olmadığını gösteriyor. Alternatif tarım arayışındaki üreticiler için bu özel türler, doğru planlama ve pazar araştırmasıyla değerlendirilebilecek yeni bir alan oluşturuyor.