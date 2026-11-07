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Teknoloji-Bilişim
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TASS Genel Müdürü, 'Yapay zeka ile hazırlanıyor' çağrısı yaptı: Habercilikte böylesi büyük bir sınav diyor

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TASS Genel Müdürü, 'Yapay zeka ile hazırlanıyor' çağrısı yaptı: Habercilikte böylesi büyük bir sınav diyor

TASS Genel Müdürü Andrey Kondrashov, Pekin'de düzenlenen 7. Dünya Medya Zirvesi'nde yapay zeka ile hazırlanıyor çağrısı yaptı. Yapay zekanın haberciliğe sunduğu imkanların etik sorumlulukla dengelenmesi gerektiğini vurguladı. İşte o çağrı...

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Foto - TASS Genel Müdürü, 'Yapay zeka ile hazırlanıyor' çağrısı yaptı: Habercilikte böylesi büyük bir sınav diyor

Pekin'de gerçekleştirilen 7. Dünya Medya Zirvesi'nde yapay zekanın medya dünyasındaki geleceği masaya yatırıldı. Zirvenin açılışında konuşan TASS Genel Müdürü Andrey Kondrashov, yapay zeka teknolojilerinin habercilik faaliyetlerinde yeni bir dönemi başlattığını ancak bu durumun beraberinde ciddi riskleri de getirdiğini belirtti. Kondrashov, medyanın geleceğinin ve kamuoyunun kurumlara duyduğu güvenin, bu yeni araçların ne kadar sorumlu bir şekilde yönetileceğine bağlı olduğunu ifade etti. İnsan faktörü vazgeçilmez bir unsur TASS'ın yapay zeka teknolojilerini yakından takip ettiğini ve iş süreçlerine entegre ettiğini belirten Kondrashov, teknolojinin ne kadar gelişirse gelişsin son kararın her zaman insanda kalması gerektiğinin altını çizdi. Bilginin doğruluğunu teyit etme, toplumsal önemini tartma ve karmaşık olayları doğru bağlamda sunma yetisinin yalnızca insana özgü olduğunu vurgulayan Genel Müdür, yapay zekanın bir yardımcı araç olarak kalması gerektiğini savundu.

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Foto - TASS Genel Müdürü, 'Yapay zeka ile hazırlanıyor' çağrısı yaptı: Habercilikte böylesi büyük bir sınav diyor

Güvenilir bilginin değeri artıyor Yapay zekanın sahte haber üretimini kolaylaştırdığına dikkat çeken Kondrashov, teknolojinin karmaşıklaştığı oranda insan sorumluluğunun da artması gerektiğini belirtti.

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Foto - TASS Genel Müdürü, 'Yapay zeka ile hazırlanıyor' çağrısı yaptı: Habercilikte böylesi büyük bir sınav diyor

Bilgiye erişimin ve içerik üretiminin kolaylaştığı bir çağda, doğru ve güvenilir bilginin değerinin her zamankinden daha fazla olduğunu ifade eden Kondrashov, medyanın bu noktada bir filtre görevi görmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

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Foto - TASS Genel Müdürü, 'Yapay zeka ile hazırlanıyor' çağrısı yaptı: Habercilikte böylesi büyük bir sınav diyor

Dünya medyası Pekin'de buluştu Xinhua Haber Ajansı ve Pekin yönetimi tarafından düzenlenen 7. Dünya Medya Zirvesi, 5-9 Kasım tarihleri arasında yapay zeka çağında medya iş birliği temasıyla gerçekleştiriliyor.

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Foto - TASS Genel Müdürü, 'Yapay zeka ile hazırlanıyor' çağrısı yaptı: Habercilikte böylesi büyük bir sınav diyor

112 ülkeden yaklaşık 500 temsilcinin katıldığı zirve; medya kuruluşları, düşünce kuruluşları ve uluslararası örgütleri bir araya getiriyor. Zirvenin kurucu üyelerinden biri olan TASS, etkinlik kapsamında düzenlenen oturumlar ve teknoloji sergileriyle küresel medya gündemine katkı sağlamaya devam ediyor.

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