TASS Genel Müdürü, 'Yapay zeka ile hazırlanıyor' çağrısı yaptı: Habercilikte böylesi büyük bir sınav diyor

Pekin'de gerçekleştirilen 7. Dünya Medya Zirvesi'nde yapay zekanın medya dünyasındaki geleceği masaya yatırıldı. Zirvenin açılışında konuşan TASS Genel Müdürü Andrey Kondrashov, yapay zeka teknolojilerinin habercilik faaliyetlerinde yeni bir dönemi başlattığını ancak bu durumun beraberinde ciddi riskleri de getirdiğini belirtti. Kondrashov, medyanın geleceğinin ve kamuoyunun kurumlara duyduğu güvenin, bu yeni araçların ne kadar sorumlu bir şekilde yönetileceğine bağlı olduğunu ifade etti. İnsan faktörü vazgeçilmez bir unsur TASS'ın yapay zeka teknolojilerini yakından takip ettiğini ve iş süreçlerine entegre ettiğini belirten Kondrashov, teknolojinin ne kadar gelişirse gelişsin son kararın her zaman insanda kalması gerektiğinin altını çizdi. Bilginin doğruluğunu teyit etme, toplumsal önemini tartma ve karmaşık olayları doğru bağlamda sunma yetisinin yalnızca insana özgü olduğunu vurgulayan Genel Müdür, yapay zekanın bir yardımcı araç olarak kalması gerektiğini savundu.