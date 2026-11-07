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Ekonomi
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Jon Foster'dan 15,9 milyon dolarlık hisse: Rakam ile ilgili detaylar şok etti... Böylesiyle karşılaşmadık diyeceksiniz

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Jon Foster'dan 15,9 milyon dolarlık hisse: Rakam ile ilgili detaylar şok etti... Böylesiyle karşılaşmadık diyeceksiniz

İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Operasyon Direktörü Jon M. Foster'dan milyon dolarlık hisse satışı ile ilgili rakam verildi. Detaylar şok etti...

#1
Foto - Jon Foster'dan 15,9 milyon dolarlık hisse: Rakam ile ilgili detaylar şok etti... Böylesiyle karşılaşmadık diyeceksiniz

İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Operasyon Direktörü Jon M. Foster, Kasım 2026 başında toplam yaklaşık 15,9 milyon dolar değerinde adi hisse sattı. 4 Kasım ve 6 Kasım tarihlerinde gerçekleşen bu satışlar, hisse başına 491,9817 dolar ile 514,0698 dolar arasında değişen fiyatlardan 31.713 hisseyi kapsadı. Hisse şu anda 494,99 dolardan işlem görüyor. Geçen hafta yüzde 4,6 değer kazandı. InvestingPro analizine göre hisse, Gerçeğe Uygun Değerine kıyasla düşük değerli görünüyor.

#2
Foto - Jon Foster'dan 15,9 milyon dolarlık hisse: Rakam ile ilgili detaylar şok etti... Böylesiyle karşılaşmadık diyeceksiniz

Bununla birlikte, Bay Foster 4 Kasım’da hisse değer artış haklarını kullanarak 35.880 adet HCA adi hissesi satın aldı. Bu alımın değeri yaklaşık 5.211.211 dolardı. Kullanım fiyatı hisse başına 145,24 dolardı. Bu hisse değer artış hakları, 29 Ocak 2021’den başlayarak dört eşit yıllık taksitte hak edilmişti.

#3
Foto - Jon Foster'dan 15,9 milyon dolarlık hisse: Rakam ile ilgili detaylar şok etti... Böylesiyle karşılaşmadık diyeceksiniz

Ayrıca 4 Kasım’da Bay Foster, vergi kesintisi yükümlülüklerini karşılamak için 20.309 adet adi hisse sattı. Satış değeri yaklaşık 10.371.806 dolardı. Hisse başına fiyat 510,7 dolardı. Ek olarak, 16.142 hisse bir güvenden doğrudan mülkiyete aktarıldı. Hisse başına fiyat 503,525 dolardı. Bu transfer, intifa hakkı sahipliğinin şeklindeki bir değişikliği temsil ediyordu. Bay Foster’ın intifa hakkına sahip olduğu toplam hisse sayısını değiştirmedi. 106 milyar dolarlık sağlık devi, InvestingPro’da "MÜKEMMEL" finansal sağlık puanı alıyor. InvestingPro, HCA için şirketin agresif hisse geri alım programına ilişkin içgörüler de dahil olmak üzere 10 ek özel ProTips sunuyor.

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Foto - Jon Foster'dan 15,9 milyon dolarlık hisse: Rakam ile ilgili detaylar şok etti... Böylesiyle karşılaşmadık diyeceksiniz

Bu arada, HCA Healthcare 2026 üçüncü çeyrek kazançlarını beklenenden güçlü açıkladı. Hisse başına düzeltilmiş kazanç 7,22 dolara ulaştı. Wall Street’in 6,65 dolarlık tahminini aştı. Şirket gelir beklentilerini de aştı. 19,85 milyar dolar gelir bildirdi. Tahmin 19,33 milyar dolardı. Buna rağmen, HCA bazı baskılardan söz etti. Borsayla ilgili hacim kayıpları vardı. 2027 için kazanç görünümü daha yumuşaktı. Bu durum yatırımcı coşkusunu frenleyebilir. BofA Securities, HCA Healthcare için hedef fiyatını 450 dolardan 500 dolara yükseltti. Hisse üzerindeki Nötr notunu korudu. Ayarlama, şirketin sağlam performansına bağlandı. Ek Medicaid programlarından gelen potansiyel yukarı yönlü kazanç da etkili oldu. HCA ayrıca aynı tesislerde düzeltilmiş yatış sayılarında büyüme bildirdi. Acil servis ziyaretleri de arttı. Bu durum, hastane ağındaki istikrarlı talebi yansıtıyor. Ancak şirket, sigortasız hasta hacmindeki artışa dikkat çekti. Bu durum düzeltilmiş FAVÖK’ü 400 milyon dolar olumsuz etkiledi. Yönetim, 2027 kazançlarının genel olarak 2026 ile tutarlı olması gerektiğini belirtti.

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