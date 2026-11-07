Jon Foster'dan 15,9 milyon dolarlık hisse: Rakam ile ilgili detaylar şok etti... Böylesiyle karşılaşmadık diyeceksiniz

Bu arada, HCA Healthcare 2026 üçüncü çeyrek kazançlarını beklenenden güçlü açıkladı. Hisse başına düzeltilmiş kazanç 7,22 dolara ulaştı. Wall Street’in 6,65 dolarlık tahminini aştı. Şirket gelir beklentilerini de aştı. 19,85 milyar dolar gelir bildirdi. Tahmin 19,33 milyar dolardı. Buna rağmen, HCA bazı baskılardan söz etti. Borsayla ilgili hacim kayıpları vardı. 2027 için kazanç görünümü daha yumuşaktı. Bu durum yatırımcı coşkusunu frenleyebilir. BofA Securities, HCA Healthcare için hedef fiyatını 450 dolardan 500 dolara yükseltti. Hisse üzerindeki Nötr notunu korudu. Ayarlama, şirketin sağlam performansına bağlandı. Ek Medicaid programlarından gelen potansiyel yukarı yönlü kazanç da etkili oldu. HCA ayrıca aynı tesislerde düzeltilmiş yatış sayılarında büyüme bildirdi. Acil servis ziyaretleri de arttı. Bu durum, hastane ağındaki istikrarlı talebi yansıtıyor. Ancak şirket, sigortasız hasta hacmindeki artışa dikkat çekti. Bu durum düzeltilmiş FAVÖK’ü 400 milyon dolar olumsuz etkiledi. Yönetim, 2027 kazançlarının genel olarak 2026 ile tutarlı olması gerektiğini belirtti.