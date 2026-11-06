Kaşınıyorlar: Savaş gemileri Tütrkiye'ye karşı harekete geçti
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Kablo geriiliminin yaşandığı Doğu Akdeniz ve Ege'de provoke edici bir hamleye imza atıldı. İki ülke Türkiye'yi hedef alan tatbikata imza attı.
Yunanistan ve Hindistan deniz kuvvetleri, Girit Adası açıklarında ortak eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.
Yunanistan Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre LİMNOS fırkateyni ile Hindistan Deniz Kuvvetlerine ait INS Trishul (F-43) fırkateyni, Girit Denizi'nin kuzeyinde PASSEX (Passing Exercise) kapsamında müşterek eğitim icra etti.
4 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen faaliyette iki ülkenin savaş gemileri arasında haberleşme usulleri ve ileri seviye manevra eğitimleri uygulandı.
Yunanistan Deniz Kuvvetleri, ortak eğitim faaliyetinden görüntüler de yayımladı.
Hindistan fırkateyni Girit Deniz Üssü'nü ziyaret etti
Hindistan Deniz Kuvvetlerine ait INS Trishul fırkateyni, ortak eğitim öncesinde Girit Deniz Üssü'ne liman ziyareti gerçekleştirdi.
31 Ekim 2026 tarihinde üsse ulaşan fırkateyn, 3 Kasım'a kadar bölgede kaldı.
Ziyaret kapsamında Hindistan Savunma Ataşesi Albay Gaurav Chaudhry ile INS Trishul Komutanı Deniz Albayı Charit Kapil, Girit Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral Athanasios Douros ile bir araya geldi.
Liman ziyaretinin ardından INS Trishul, Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait LİMNOS fırkateyniyle ortak eğitim faaliyetine katıldı.
İki ülkenin deniz kuvvetleri birlikte manevra gerçekleştirdi
PASSEX kapsamında iki fırkateyn arasında haberleşme koordinasyonu ve müşterek seyir manevraları gerçekleştirildi.
Eğitimlerde, savaş gemilerinin denizde birlikte hareket etme ve koordineli görev yürütme kabiliyetlerinin geliştirilmesine odaklanıldı.
Yunanistan Deniz Kuvvetleri, gerçekleştirilen faaliyetin personelin operasyonel hazırlık seviyesinin ve muharebe kabiliyetlerinin geliştirilmesine katkı sağladığını bildirdi.
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