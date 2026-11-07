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Sağlık
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Müjde: Kanser ilacı ve aşısı geliştirildi

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Müjde: Kanser ilacı ve aşısı geliştirildi

Kanser tedavisi için umut verici bir gelişme yaşandı. Yapılan çalışmalar netice verdi ve kanser ilacı ile aşısı geliştirildi. İşte detaylar...

#1
Foto - Müjde: Kanser ilacı ve aşısı geliştirildi

Rusya'da kanser tedavisine yönelik iki önemli gelişme duyuruldu. Bir yanda kalp üzerindeki yan etkileri azaltılmış yeni bir kemoterapi ilacı, diğer yanda birden fazla kanser türüne karşı geliştirilen dendritik hücre aşısı CaTeVac öne çıkıyor.

#2
Foto - Müjde: Kanser ilacı ve aşısı geliştirildi

Rusya'da geliştirilen yeni kanser ilacının temelinde dokсorubisin maddesi yer alıyor. Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'nın ofisinden yapılan açıklamaya göre, ilaç etkin maddeyi doğrudan tümöre iletecek.

#3
Foto - Müjde: Kanser ilacı ve aşısı geliştirildi

Bu sayede ilaç, kalp üzerindeki olumsuz etkileri açısından benzerlerine göre daha güvenli olacak ve daha etkili bir tedavi imkânı sunacak. Dokсorubisin, kanser hücrelerinin DNA'sına zarar vererek etki gösteriyor. Yeni ilacın 2029 yılında kullanıma sunulması bekleniyor.

#4
Foto - Müjde: Kanser ilacı ve aşısı geliştirildi

Öte yandan St. Petersburg'daki Petrov Onkoloji Araştırma Merkezi'nde geliştirilen CaTeVac adlı dendritik hücre kanser aşısının klinik öncesi testleri tamamlandı. Golikova, aşının 2027 yılında Rus sağlık kurumlarında kullanıma sunulacağını açıkladı. Aşı, birden fazla kanser türünün tedavisinde kullanılmak üzere tasarlandı.

#5
Foto - Müjde: Kanser ilacı ve aşısı geliştirildi

İlk etapta yumuşak doku sarkomları olan hastalarda uygulanması planlanıyor. İlerleyen dönemde aşının melanom, böbrek kanseri, merkezi sinir sisteminin primer tümörleri ve tedavi seçenekleri tükenmiş kötü huylu solid tümörler için de kullanılması hedefleniyor.

#6
Foto - Müjde: Kanser ilacı ve aşısı geliştirildi

Her iki gelişme de Rusya'da kanser tedavisi alanında önemli adımlar olarak değerlendiriliyor. Ancak uzmanlar, yeni ilaç ve aşının klinik deneylerden geçmesi, güvenlik ve etkinliklerinin bağımsız çalışmalarla doğrulanması gerektiğini vurguluyor.

#7
Foto - Müjde: Kanser ilacı ve aşısı geliştirildi

CaTeVac'ın klinik öncesi testleri tamamlanmış olsa da klinik deney sürecinin henüz başlamadığı, dokсorubisin bazlı ilacın ise 2029'a kadar kullanıma girmesinin beklenmediği belirtiliyor.

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