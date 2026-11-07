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İran'ı cehenneme çeviririz' diyen ABD reddetti: İyot tableti krizi korkuya sebep oldu: Cesaret edemez diyorlardı...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İran'ı cehenneme çeviririz' diyen ABD reddetti: İyot tableti krizi korkuya sebep oldu: Cesaret edemez diyorlardı...

İran’ın nükleer tesislerin 2-3 kilometre çevresinde iyot tableti dağıtıldığı bildirildi. ABD’nin Kazma Dağı’na nükleer saldırı yapacağı iddiası korkuya sebep olurken tehditler savuran, cehenneme gönderme seçeneğini değerlendiriyorum diyen Beyaz Saray reddetti.

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#1
Foto - İran'ı cehenneme çeviririz' diyen ABD reddetti: İyot tableti krizi korkuya sebep oldu: Cesaret edemez diyorlardı...

İran’da yetkililerin nükleer tesislerin yakınında yaşayan halka iyot tableti dağıttığı bildirildi. Haber, İngiltere’de yayımlanan The Times gazetesine dayanıyor ve ABD’nin İran’ın Natanz yakınlarındaki yeraltı kompleksi Kazma Dağı’na saldırabileceği endişesiyle ilişkilendiriliyor. Ancak ABD’nin bu tesise nükleer silah kullanacağı iddiası doğrulanmış değil. Beyaz Saray bu iddiayı reddetti.

#2
Foto - İran'ı cehenneme çeviririz' diyen ABD reddetti: İyot tableti krizi korkuya sebep oldu: Cesaret edemez diyorlardı...

İran’dan bir yetkili doğruladı Haberde adı açıklanmayan bir İran Sağlık Bakanlığı yetkilisi, nükleer tesislerin yaklaşık 2 ila 3 kilometre çevresinde yaşayanlara iyot tabletleri dağıtıldığını doğruladı.

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Foto - İran'ı cehenneme çeviririz' diyen ABD reddetti: İyot tableti krizi korkuya sebep oldu: Cesaret edemez diyorlardı...

Yetkili, bunun savaş dönemlerinde başvurulan bir önlem olduğunu söyledi. Haberde “Evet, iyot dağıtıyoruz. Trump’a artık güvenilemez. Bu suçu işleyebilir” ifadesi yer aldı. Kaç tablet dağıtıldığı, kaç kişiye ulaştığı ve bu çalışmanın geçmişteki dağıtımlardan daha büyük olup olmadığı açıklanmadı. Bazı haberlere göre İran’da benzer dağıtımlar daha önce de yapılmıştı.

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Foto - İran'ı cehenneme çeviririz' diyen ABD reddetti: İyot tableti krizi korkuya sebep oldu: Cesaret edemez diyorlardı...

The Times’ın haberinde ayrıca Devrim Muhafızları’na yakın olduğu belirtilen, adı açıklanmayan bir analistin değerlendirmesine de yer verildi. Analist, ABD’nin Kazma Dağı’na nükleer silah kullanmaması hâlinde bunun bir “mucize” olacağını söyledi. Bir İranlı siyasi gazetecinin de basın mensuplarının yakın zamanda böyle bir ihtimal hakkında bilgilendirildiğini söylediği aktarıldı.

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Foto - İran'ı cehenneme çeviririz' diyen ABD reddetti: İyot tableti krizi korkuya sebep oldu: Cesaret edemez diyorlardı...

İyot tableti ne işe yarar? Potasyum iyodür tabletleri, bir nükleer olayda açığa çıkabilecek radyoaktif iyodun tiroit bezi tarafından emilimini azaltmak için kullanılıyor. Tabletler patlamanın etkisine, ısıya ve diğer radyasyon türlerine karşı koruma sağlamıyor. Dağıtımı, bir tesisin hasar görmesi senaryosuna hazırlık anlamına geliyor, ancak bir nükleer saldırı yapılacağını kanıtlamıyor. Kazma Dağı neden gündemde? Kazma Dağı (Kuh-e Kolang Gaz La, İngilizce adıyla Pickaxe Mountain), İran’ın orta kesimindeki Karkas Dağları’nda, Natanz yakınlarında bulunan yeraltı tünel kompleksi. ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a karşı başlattığı askeri harekâttan bu yana tesisin nükleer zenginleştirme faaliyetleri için kullanılıp kullanılmadığı tartışılıyor. İsrail istihbaratı İran’ın burada zenginleştirmeye yeniden başladığını öne sürüyor. Tesisin bazı bölümlerinin yaklaşık 80 ila 100 metre derinliğe uzandığı tahmin ediliyor. İçinde hangi ekipmanın ya da nükleer maddenin bulunduğu bağımsız olarak doğrulanmış değil. İran, tesiste 2021'den beri santrifüj montaj tesisi inşa ettiğini söylüyor. Doğrulananlar ve doğrulanmayanlar Trump, Kazma Dağı’nı vurma tehdidini defalarca dile getirdi. Bir açıklamasında “Belki Kazma Dağı’na gitmemiz gerekecek, ama bu büyük bir şey değil” demiş, İran konusunda “tetikte” olduklarını söylemişti. Trump, 16 Ekim’de bir televizyon kanalına İran’a karşı nükleer silah kullanmayı reddettiğini, bunun yerine konvansiyonel silah seçeneğinin masada olduğunu belirtmişti. ABD’li gazeteci Tucker Carlson ise 2 Kasım’da X’te, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun baskısıyla ABD’nin “birkaç gün içinde” Kazma Dağı’na nükleer saldırı yapabileceğini yazdı. Carlson bu iddia için kanıt sunmadı. Beyaz Saray, Carlson’ın “askeri planlama hakkında hiçbir bilgisi olmadığını” söyledi ve askeri planları tartışmadığını belirtti. Uzmanlar nükleer saldırı ihtimalini düşük görüyor, ancak tamamen dışlamıyor. ABD’li basının daha önce aktardığına göre Beyaz Saray ve Pentagon, Trump onay verirse Kazma Dağı dahil bazı İran hedeflerine karşı konvansiyonel bombalarla saldırı planları hazırladı. Yetkililer bir nükleer saldırı için hazırlık yapıldığını doğrulamadı. Diplomatik temasların sürdüğü de belirtiliyor. İran’da sivil savunma hazırlıkları Haberde, İran’da bir nükleer olay sonrasında yapılması gerekenleri anlatan bir videonun yayıldığı da yazıldı. Videoda vatandaşlara kapalı alanlara sığınmaları, içeride kalmaları ve resmî açıklamaları takip etmeleri öneriliyor. Yeraltı tesisine yönelik bir saldırının radyoaktif madde taşıyan toz ve enkazı geniş bir bölgeye yayabileceği endişeleri dile getiriliyor. İran Sağlık Bakanlığı: Açıklamalar gerçeği yansıtmıyor İran Sağlık Bakanlığı, The Times’ın haberinde Bakanlığa atfedilen ifadeleri yalanladı. Bakanlık Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, 7 Kasım’da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’ndan hiçbir yetkilinin gazeteye açıklama yapmadığını ve haberde Bakanlığa atfedilen sözlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kirmanpur, “Savaş hali ilan etmek Sağlık Bakanlığı’nın yetkisinde değildir ve bu şartlarda teyit edilmemiş haberlerin yayılması sorumsuzluktur” dedi. Sağlık sisteminin düşmanın çeşitli senaryolarına ve tehditlerine karşı hazır olduğunu da ekledi. Kirmanpur’un açıklaması, Natanz yakınlarında, İsfahan eyaletinde bulunan Kazma (Koleng) Dağı çevresinde yaşayanlara iyot tableti dağıtılıp dağıtılmadığı sorusuna doğrudan yanıt vermedi. Yani Bakanlık, gazetede kendisine atfedilen sözleri reddetti ancak dağıtımın yapıldığını ya da yapılmadığını açıkça belirtmedi. İyot dağıtımına ve ABD’nin olası saldırısına dair iddialar bağımsız bir kaynaktan doğrulanmış değil.

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Yorumlar

Vay vay

Biz de acı isot dağıtalım
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