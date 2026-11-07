Buğra Kardan İstanbul

Kendisinin ve arkadaşlarının vurgunlarını perdelemek için her yolu deneyen; yargıya intikal eden fon skandalını diline dolayarak, iktidara ahlâk dersi vermeye kalkan YP Genel Başkanı Özgür Özel’in giydiğinin, yediğinin, içtiğinin rüşvet olduğu tescillendi. Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir, Özel’in talebi üzerine Londra’dan şişesi 3 bin sterlini bulan pahalı viskiler getirdiğini söyledi. Oğul Sarıgül, “Viskilerin tamamının parasını kendi cebimden ödedim. Bu hususları utanarak bana toplum nezdinde iftira atıldığı için anlattım. Daha başka alınan hediyeleri de anlatmak istemiyorum” dedi.

Emir Sarıgül’ün viski itirafıyla yolsuzluktan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın kendisini rüşvete bağlayan Özel’e Bulgaristan’dan konyak getirdiği, ihale avcısı Turgut Koç’un da 18 şişe içki hediye ettiği yeniden akıllara geldi. Casanova’yı hatırlatan Özel için “Bir şişe viskiye memleketi satar” yorumu yapıldı. YP’ye üye olması ve bağışta bulunması için kendisine baskı uygulandığını aktaran Sarıgül, “Ağustos ayında atkı satılıyor mu” diye bas bas bağıran Özel’i morartacak bir beyanda bulundu: “Atkıları ekimin ilk haftasında aldırmıştım. Ağustos ayıyla hiçbir ilgisi yoktur. Harcamasını kredi kartımdan taksitli yaptım” sözleriyle Özel’i yalanladı. Sarıgül’e atkı aldıran; Yalım’ın otelinde yatıp kalkan, kullanımında bulunan Mercedes V300’ün VIP dönüşüm giderlerini ödeten; Koç’a İtalya’dan ayakkabı ve mont sipariş ettiren Özel’in hayatının rüşvetle iç içe olduğuna kuşku kalmadı.

“ÜÇ KAZ EMANET EDİLMEZ”

Özel’in skandallarını gazetemize değerlendiren Ülkücü kimliğiyle tanınan Avukat Hasan İlter şunları söyledi: “Özgür Özel’in dosyası kabarık. Özkan Yalım’ın, Muhittin Böcek’in, Turgut Koç’un, Emir Sarıgül’ün beyanlarını okuyoruz. Özel’in bu isimlerden para, hediye, içki aldığını duyuyoruz. Şaşırmıyoruz. Çünkü fıtratında bedavacılık olduğu açık. Önüne gelenden rüşvet talep etmiş. Bedava yemeye, giyinmeye alışmış. Verici değil de alıcı. Ayık dolaşmıyor. Ya yatta ya da başka bir yerde elinde rakıyla yakalanıyor. Özel’e getirilecek en iyi rüşvet alkol olmalı. Böyle birine güven olur mu, itimat edilir mi? İçki için her şeyi yapacağı aşikâr. Böyle birine değil ülkenin, üç kazın dahi emanet edilmeyeceği tartışılmaz. Boşuna konyak, viski armağan edilmiyor olmalı. Menfaat elde etmek için olmalı. İçki hediyesinin ardından illegal bir talep gelir. Hâsılı durum iyi değil. Kabaran dosyası Özel’i Silivri’ye, arkadaşı Ekrem İmamoğlu’nun yanına götürür. Dokunulmazlığı kaldırılır ve yargılanması yapılır. TBMM, Özel yükünü kaldıramaz. Ülke ve toplum da kaldıramaz. Bakalım, daha neler çıkacak? Zannımızca yolsuzlukların, ahlâksızlıkların yüzde 10’unu biliyoruz. Yüzde 90’ını merak ediyoruz. Buzdağının görünmeyen yanı çok ama çok önemli. Ancak devlet kararlı. Yanlış yapanın yanına kâr kalmıyor, kalmayacak. Zaten büyük bir temizliğe girildi. İnanıyorum ki bu temizlik, başarıyla tamamlanacak.”