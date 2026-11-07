Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu’nu çıldırtacak sözler “Siyasi nedenlerle tutuklanmadı!”

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV'de katıldığı programda tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının hukuki süreçlerine ilişkin soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, söz konusu tutuklamaların siyasi gerekçelerle yapıldığı yönündeki değerlendirmelere katılmadığını belirterek daha önce dile getirdiği görüşünü yineledi.

"BAŞKA NEDENLERLE TUTUKLANDI VE YARGILANIYOR"

Programda daha önce yaptığı açıklama hatırlatılan Kılıçdaroğlu, görüşünün değişmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Elbette aynı fikirdeyim. Tutuklanma gerekçeleri siyasi düşüncesinden ötürü değil, siyasi söyleminden ötürü değil. Başka nedenlerle tutuklandı ve başka nedenlerle yargılanıyor."

"SADECE EKREM BEY İÇİN DEMİYORUM"

Kılıçdaroğlu, bu değerlendirmesinin yalnızca Ekrem İmamoğlu'nu kapsamadığını, tutuklu bulunan diğer belediye başkanları için de geçerli olduğunu belirtti.

Eski CHP lideri, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Ben sadece Ekrem Bey için demiyorum. Diğer belediye başkanları da siyasi nedenlerle tutuklanmadılar."