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Yaşam Dağlarda kar, sahilde dev dalgalar!
Yaşam

Dağlarda kar, sahilde dev dalgalar!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürürken Karadeniz kıyısındaki ilçelerde fırtına etkili oldu.

Kastamonu’da kış yüzünü farklı noktalarda farklı şekilde gösterdi. Cide ilçesinde akşam saatlerinde metrelerce yükseklikteki dev dalgalar sahili adeta dövdü. Fırtına uyarısının ardından Karayolları ve Cide Belediyesi ekipleri, iş makineleri ile sahil kesiminde önlem aldı. Hızı saatte 50-75 kilometreyi bulan fırtına sebebiyle denizde oluşan dalgalar, sahil şeridinde etkisini sürdürüyor.

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