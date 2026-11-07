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Mahinur Özdemir Göktaş: 81 İlde Sıfır Atık Kadın Elçilerimizi Arıyoruz

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Mahinur Özdemir Göktaş: 81 İlde Sıfır Atık Kadın Elçilerimizi Arıyoruz

Sıfır Atık Vakfı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen “Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi” kapsamında, 81 ilde sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılmasına öncülük edecek 81 kadın gönüllü elçi seçilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, COP31 yolculuğunda Sıfır Atık Kadın Elçileri’ni aradıklarını belirterek 81 ilde yeşil dönüşümün öncüsü olacak kadınları projeye katılmaya davet etti.

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Foto - Mahinur Özdemir Göktaş: 81 İlde Sıfır Atık Kadın Elçilerimizi Arıyoruz

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde küresel ölçekte büyüyen Sıfır Atık vizyonu, kadınların öncülüğünde yerelden ulusala yaygınlaşıyor.

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Foto - Mahinur Özdemir Göktaş: 81 İlde Sıfır Atık Kadın Elçilerimizi Arıyoruz

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çevre ve iklim alanındaki iradesiyle güç kazanan bu yaklaşım, Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapacağı süreçte toplumsal katılımı ve yerel ölçekte somut uygulamaları merkeze alan iklim eylemi çalışmalarıyla yeni bir boyut kazanıyor. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum’un koordinasyonunda sürdürülen COP31 hazırlıkları kapsamında Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadelede uygulama, iş birliği ve ortak sorumluluk anlayışını öne çıkarıyor. Bakan Göktaş’ın Liderliğinde 81 İl Sıfır Atık Kadın Elçisi Belirlenecek Bu süreçte Sıfır Atık yaklaşımının kadınların öncülüğünde evlerden mahallelere, mahallelerden kentlere taşınması, iklim eyleminin toplumsal tabana yayılması açısından önem taşıyor. Bu kapsamda; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde yürütülen “Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi” kapsamında, 81 ilde yeşil dönüşüme öncülük edecek 81 Sıfır Atık Kadın Elçisi belirlenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş’ın liderliğindeki projeyle sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesi ve kadınların çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarına aktif katılımının desteklenmesi hedefleniyor. Kadınlar Yerelden Başlayarak Yeşil Dönüşüme Öncülük Edecek Her ilden bir kadın olmak üzere toplam 81 gönüllü temsilcinin belirleneceği proje kapsamında kadın elçiler, bulundukları illerde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleriyle iş birliği içerisinde çalışacak. Sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik gönüllü farkındalık çalışmalarına öncülük edecek elçiler, çevreye duyarlı yaşam alışkanlıklarıyla rol model olacak ve başarılı uygulamaların farklı kesimlere ulaşmasına katkı sağlayacak.

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Foto - Mahinur Özdemir Göktaş: 81 İlde Sıfır Atık Kadın Elçilerimizi Arıyoruz

Kadın elçiler ayrıca Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılarak, Kadının Güçlenmesi İl Eylem Planları’nda çevre ve iklim değişikliği politika ekseni kapsamında belirlenen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibinde görev alacak. Diğer illerdeki kadın elçileriyle bilgi ve deneyim paylaşımında bulunarak ulusal ölçekte bir dayanışma ve iletişim ağının oluşmasına katkı sunacak. Mahinur Özdemir Göktaş’tan Kadınlara Sıfır Atık Elçisi Çağrısı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların mutfaklarından, evlerinden ve mahallelerinden başlayarak değişimi büyütebileceklerine dikkat çekerek, yaşadığı çevreye ilham verecek tüm kadınların Sıfır Atık Elçisi olabileceğini ifade etti. Göktaş, “Daha yeşil ve sürdürülebilir bir geleceği Sıfır Atık Kadın Elçilerimizle birlikte inşa edeceğiz” dedi. Samed Ağırbaş: Kadınların İklim Eylemindeki Rolünü Güçlendirmeyi Hedefliyoruz Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ise, “Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi” kapsamında 81 ilde Sıfır Atık Kadın Elçileri aracılığıyla çevre bilincini artırmayı, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmayı ve kadınların iklim eylemindeki rolünü güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ağırbaş, bu kıymetli iş birliği dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş’a teşekkür ederek, “Onursal Başkanımız Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde büyüyen Sıfır Atık vizyonumuzla ve COP31’e uzanan bu süreçte, toplumun her kesimini kapsayan daha güçlü bir iklim eylemi için birlikte çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Başvurular 27 Kasım’a Kadar Devam Edecek Sıfır Atık Kadın Elçisi olmak isteyen 18 yaş ve üzerindeki tüm kadınlar başvuruda bulunabilecek. Adaylarda çevre ve sıfır atık konularına ilgi, gönüllülük anlayışı, sıfır atık uygulamalarını günlük yaşamda benimseme motivasyonu, yerel düzeyde farkındalık oluşturabilme, iletişim ve iş birliğine açıklık gibi özellikler aranacak. Başvurular, adayların özgeçmişlerini ve motivasyon mektuplarını [email protected] adresine göndermeleriyle alınacak. Son başvuru tarihi 27 Kasım 2026 saat 17.00 olarak belirlendi.

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Yorumlar

Hamza

Memleketin her sorunu çözüldü, bir atık problemimiz kaldı. Onu da Mahinur hanım çözdü
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