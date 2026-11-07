Mahinur Özdemir Göktaş: 81 İlde Sıfır Atık Kadın Elçilerimizi Arıyoruz

Kadın elçiler ayrıca Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılarak, Kadının Güçlenmesi İl Eylem Planları’nda çevre ve iklim değişikliği politika ekseni kapsamında belirlenen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibinde görev alacak. Diğer illerdeki kadın elçileriyle bilgi ve deneyim paylaşımında bulunarak ulusal ölçekte bir dayanışma ve iletişim ağının oluşmasına katkı sunacak. Mahinur Özdemir Göktaş’tan Kadınlara Sıfır Atık Elçisi Çağrısı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların mutfaklarından, evlerinden ve mahallelerinden başlayarak değişimi büyütebileceklerine dikkat çekerek, yaşadığı çevreye ilham verecek tüm kadınların Sıfır Atık Elçisi olabileceğini ifade etti. Göktaş, “Daha yeşil ve sürdürülebilir bir geleceği Sıfır Atık Kadın Elçilerimizle birlikte inşa edeceğiz” dedi. Samed Ağırbaş: Kadınların İklim Eylemindeki Rolünü Güçlendirmeyi Hedefliyoruz Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ise, “Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi” kapsamında 81 ilde Sıfır Atık Kadın Elçileri aracılığıyla çevre bilincini artırmayı, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmayı ve kadınların iklim eylemindeki rolünü güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ağırbaş, bu kıymetli iş birliği dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş’a teşekkür ederek, “Onursal Başkanımız Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde büyüyen Sıfır Atık vizyonumuzla ve COP31’e uzanan bu süreçte, toplumun her kesimini kapsayan daha güçlü bir iklim eylemi için birlikte çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Başvurular 27 Kasım’a Kadar Devam Edecek Sıfır Atık Kadın Elçisi olmak isteyen 18 yaş ve üzerindeki tüm kadınlar başvuruda bulunabilecek. Adaylarda çevre ve sıfır atık konularına ilgi, gönüllülük anlayışı, sıfır atık uygulamalarını günlük yaşamda benimseme motivasyonu, yerel düzeyde farkındalık oluşturabilme, iletişim ve iş birliğine açıklık gibi özellikler aranacak. Başvurular, adayların özgeçmişlerini ve motivasyon mektuplarını [email protected] adresine göndermeleriyle alınacak. Son başvuru tarihi 27 Kasım 2026 saat 17.00 olarak belirlendi.