Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar

Bakan Fidan'ın açıklamalarının satırbaşları:

Uluslararası mekanizmalar barışı korumakta zorlanıyor. Karadeniz bölgesindeki Körfez bölgesindeki gelişmeler bize neler olduğunu hatırlatmakta. Karadeniz'de ticari gemilere olan saldırılar sadece bölge istikrarını etkilememekte, bunlar küresel gıda güvenliği için büyük bir tehdit oluşturmakta.

Bu engeller aslında daha büyük bir bölgesel dinamiğin birer parçası İsrail politikasını genişletmeye çalışmakta saldırılarını sürdürmekte, komşu ülkelere karşı saldırısını sürdürmektedir. Filistin'deki soykırımını da devam etmekte.

Dolayısıyla bölgedeki sürdürülebilir ve bu sebepten dolayı gerginliği artmasını engellemek son derece elzemdir. Küresel ekonominin dayanmış olduğu bu bölgenin güvenliğini sağlamak son derece hayati.

Başka bir boyut da var değerli katılımcılar. Küresel bağlantısallık artmakla birlikte enerji ulaşım birçok dar geçit noktasından geçerek ulaşmakta. Karadeniz'de görmüş olduğunuz gibi bir deniz koridoru, savaş alanı olabilir, bir boru hattı, bir baskı unsuru olabilir, tek bir dar geliştirilmiştir.

Çeşit noktası binlerce kilometre ötedeki ekonomileri etkileyebilmekte. Bu durumlarda bağlantısallık tek başına bir stratejik, kaygı unsuru haline gelebilir.

Ülkeler doğal olarak tabii ki kendi ham maddeye pazarlara erişimlerini güvence altına almaya çalışmaktalar. Ve bu tehlikeye düştüğünde güvensizlik ve rekabet ortamında bundan etkilendiğini görüyoruz. Bunun olmasına müsaade etmemeliyiz.

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