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Yeniakit Publisher
Geceleri yatakta dönüp durmaya son: Şaşkına çeviren bu yöntemle mışıl mışıl uyuyacaksınız

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Geceleri yatakta dönüp durmaya son: Şaşkına çeviren bu yöntemle mışıl mışıl uyuyacaksınız

Geceleri uykuya dalmakta güçlük çekenler için İngiltere'de yapılan araştırmalar, uyku alışkanlıklarına ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. İnatçı uykusuzluğu bitirecek çığır açan bir yöntem açıklandı. İngilizlerin yüzde 88'inin her gece en az bir kez uyandığı, yüzde 69'unun ise saat 02.00 ile 04.00 arasında uykusunun bölündüğü belirlendi.

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Foto - Geceleri yatakta dönüp durmaya son: Şaşkına çeviren bu yöntemle mışıl mışıl uyuyacaksınız

Gece uykusundan sık sık uyanan ve yeniden uykuya dalmakta zorlananlar için uzmanlardan önemli uyarılar geldi. Yapılan araştırmalara göre, gece uyanan kişilerin yüzde 61'i yeniden uykuya dalmakta güçlük çekiyor. Stres, kaygı, kötü uyku alışkanlıkları, hormonal değişiklikler ve kan şekeri dalgalanmaları gece uyanmalarının başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

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Foto - Geceleri yatakta dönüp durmaya son: Şaşkına çeviren bu yöntemle mışıl mışıl uyuyacaksınız

Stres ve Kaygı Gece Uykusunu Bölüyor Uyku uzmanı ve klinik psikolog Dr. Deborah Lee'ye göre, gün içerisinde yaşanan stres ve kaygı, özellikle gece saatlerinde uykunun bölünmesine neden olabiliyor. Lee, stres hormonu olarak bilinen kortizolün normal şartlarda sabah saatlerine doğru yükselmeye başladığını belirtti. Ancak yoğun stres ve kaygı durumunda bu yükselişin daha erken veya ani gerçekleşebileceğini ifade eden uzman, bunun yeniden uykuya dalmayı zorlaştırabileceğini söyledi. Stresin etkilerini azaltmak için düzenli bir rahatlama rutini oluşturulması, gece geç saatlerde ekran kullanımının sınırlandırılması ve yatak başında bir not defteri bulundurulması öneriliyor.

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Foto - Geceleri yatakta dönüp durmaya son: Şaşkına çeviren bu yöntemle mışıl mışıl uyuyacaksınız

Kötü Uyku Alışkanlıkları da Etkili Oluyor Düzensiz uyku saatleri, uyku gelmeden yatağa girmek ve yatakta uzun süre telefonla vakit geçirmek, uyku düzenini olumsuz etkileyebiliyor. Uyku fizyoloğu ve Sleepyhead Kliniği Direktörü Stephanie Romiszewski, uyku düzenini yeniden oluşturmak için her gün aynı saatte uyanılmasını öneriyor. Romiszewski, uyku gelmeden yatağa girilmemesi gerektiğini belirterek düzenli bir uyanma saatinin zamanla vücudun uyku ritmini şekillendireceğini ifade etti. Egzersiz ve Sosyalleşmeyi Bırakmayın Uzmanlar, uyku sorunu yaşayan kişilerin günlük yaşamlarını yalnızca uyku problemlerine göre şekillendirmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

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Foto - Geceleri yatakta dönüp durmaya son: Şaşkına çeviren bu yöntemle mışıl mışıl uyuyacaksınız

Romiszewski, egzersiz yapmaya ve sosyal aktivitelere devam etmenin önemini vurguladı. Yaşamın uyku problemi etrafında düzenlenmesinin sorunu daha da kötüleştirebileceğini belirten uzman, uyku düzenine dönüş için uygulanabilir alışkanlıkların önemine işaret etti. Sadece Rahatlamak Yeterli Değil Rahatlama ve kaygıyı azaltmaya yönelik aktiviteler uyku sorunlarının önlenmesine yardımcı olabiliyor. Ancak uzmanlara göre yalnızca rahatlamaya çalışmak, bozulan uyku düzenini yeniden oluşturmak için yeterli değil. Düzenli uyku saatleri belirlemek ve sürdürülebilir bir rutin oluşturmak, uyku düzeninin yeniden sağlanmasında önemli rol oynuyor. Gece Kan Şekeri Düşüşleri Uykudan Uyandırabilir Dr. Deborah Lee, gece boyunca kan şekerinin düşmesinin adrenalin ve kortizol salınımını tetikleyebileceğini, bunun da kişinin sabaha karşı uyanmasına neden olabileceğini belirtti. Bu durumun öğün atlayan, akşamları çok hafif beslenen veya gün içerisinde yeterli protein tüketmeyen kişilerde daha sık görülebileceğini ifade eden Lee, vücudun enerji düşüşüne uyanıklığı artırarak tepki verebildiğini söyledi. Hormonal Değişiklikler Uyku Düzenini Bozabilir Hormonlar, uyku düzeninin sağlanmasında önemli bir rol oynuyor. Uzmanlara göre menopoz, menopoz öncesi dönem ve gebelik sırasında yaşanan hormonal değişiklikler gece uyanmalarına yol açabiliyor. Menopoz döneminde östrojen ve progesteron seviyelerindeki dalgalanmalar gece terlemelerine, sıcaklık hassasiyetine ve kaygıya neden olabiliyor. Gebelikte ise fiziksel rahatsızlıklar, sık idrara çıkma ve hormonal değişimler uyku kalitesini düşürebiliyor. Altta yatan hastalıklar da gece uyanmalarına neden olabilir Gece veya sabaha karşı sık sık uyanmanın arkasında bazı sağlık sorunları da bulunabiliyor. Uzmanların dikkat çektiği olası nedenler arasında şunlar yer alıyor: Depresyon Uyku apnesi Reflü Kan şekeri düşüklüğü Sık idrara çıkma Huzursuz bacak sendromu Sürekli tekrarlayan uyku bölünmelerine başka fiziksel belirtiler de eşlik ediyorsa doktora başvurulması öneriliyor. Sabah 02.00 ile 04.00 Arasında Uyanmak Normal Mi? Uzmanlara göre zaman zaman gece uyanmak, özellikle yaş ilerledikçe uyku düzeninde meydana gelen değişikliklerle ilişkili olabiliyor. Romiszewski, stresli dönemler, yaşam değişiklikleri ve hatta olumlu gelişmelerin bile uyku düzenini geçici olarak etkileyebileceğini belirtti. Kısa süreli uyku düzensizliklerinin her zaman ciddi bir soruna işaret etmediğini ifade eden uzman, vücudun değişen koşullara uyum sağlaması için zaman tanınması gerektiğini söyledi. Üç Aydan Uzun Süren Uyku Sorunlarını Önemseyin Uzmanlar, uyku problemlerinin sürekli hale gelmesi durumunda tıbbi destek alınması gerektiği konusunda uyarıyor. Romiszewski, üç aydan uzun süren uyku sorunlarında mutlaka doktora başvurulmasını tavsiye etti. Uzman, uyku probleminin zamanla bir alışkanlık haline gelebileceğini ve başlangıçta soruna neden olan stres faktörü ortadan kalksa bile uykusuzluğun devam edebileceğini belirtti.

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