Günlük 21 adet kuru üzüm yemenin 13 muhteşem katkısı: Beyin sağlığı için doğal mucize evde nasıl yapılır?

Doğal antioksidan kaynağı olan üzümün kuru halinin sağlığa pek çok katkısı bulunuyor. Özellikle günde 21 kuru üzüm tüketmenin ya da geceden 21 kuru üzümü suya bırakıp sabah kalkınca içmenin sayısız faydası bulunuyor.

Zengin besin değerlerine sahip olan üzümün katkısı saymakla bitmiyor. Karaciğeri temizleyen en tesirli yiyeceklerden biri olan kuru üzüm, sabahları tüketildiğinde hafızayı güçlendiriyor ve enerji vererek zinde hissetmenize yardımcı oluyor.

Uzun süre tok tutma özelliği bulunan kuru üzüm, diyet yapanların ara öğünlerinde gönül rahatlığıyla tüketebilecekleri besinler arasında yer alıyor.

Ayrıca düzenli tüketildiğinde vücudu toksinlerden arındırarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Günde 21 adet kuru üzüm yemek, özellikle sabah aç karnına tüketildiğinde, içeriğindeki zengin antioksidanlar, boron minerali, B vitaminleri ve demir sayesinde beyin sağlığını korur, hafızayı güçlendirir ve vücuda yüksek enerji sağlar.

Peki günde 21 kuru üzüm yemenin faydaları nelerdir, kuru üzüm suyu nasıl hazırlanır? İşte tatlıların, tuzluların hatta atıştırmalık ve ara öğünlerin baş tacı olan 21 kuru üzüm tüketmenin faydalarını sizler için derledik.

21 kuru üzüm yemenin faydaları Kuru üzüm, içerdiği antiseptik maddeler sayesinde sindirimi kolay hale getirir.

Doğal antioksidan kaynağı olan üzüm genç hücreleri artırarak cildin daha parlak ve diri görünmesini sağlar.

Magnezyum ve potasyum içermesi nedeniyle vücuttaki ph oranını dengeleyerek asit oranını azaltır.

Kuru üzüm bolca amino asit içerir.

Demir kaynağı olan kuru üzüm, anemi tedavisini destekler. İçerdiği bakır sayesinde kan hücrelerinin oluşumuna yardımcıdır.

Yemek borusu, mide ve bağırsaklarda biriken zehirli kalıntıların dışkı ya da idrar yolu ile vücuttan atılmasını sağlar.

Kuru üzüm suyu, karaciğeri arındırmasının yanı sıra vücudu hasarlı hücrelere karşı korur.

Kuru üzüm, yaşa bağlı olan görme zayıflığını engellemeye yardımcı olur. İçeriğindeki A vitamini ve beta karoten sayesinde göz yapısını korur.

Kuru üzüm bol miktarda lif içerir. Geceden ılık su içerisine konan kuru üzümleri sabah aç karnına tüketmek, bağırsakların hareket etmesini sağlar.

Bazı nedenlere bağlı olarak karaciğerin çeperinde hasarlı hücreler birikir. Bir süre sonra bu birikim, karaciğerin yağ oranını artırarak ciddi hastalıklara yol açar. Ancak her sabah, akşamdan hazırladığınız 21 kuru üzüm suyu içerek bu tehlikeyi azaltmak mümkün.

Tüketilen bazı gıdalardan kaynaklı kusma rahatsızlığı yaşanır. Mide asidi artıkça bu rahatsızlık hem yemek borusunu hem de ağız sağlığını oldukça olumsuz etkiler.

Böyle bir durumda dünden bekletilen kuru üzüm suyunu tüketebilir ve mide bulantısının önüne geçebilirsiniz.

Kötü kolesterol seviyesi arttıkça kalp ve damar rahatsızlığı yaşanma riski de artar.

Kuru üzüm, kolesterol seviyesini düşürür ve damar tıkanıklığını da önleyerek kalp rahatsızlığının yaşanma ihtimalini azaltır.

Kanda çoğalan trigliserit hücreleri, bedendeki şeker ve yağlanma oranını artırır ve bu durum obezite ve şeker hastalıklarına neden olur.

Trigliserit seviyesini düşürmek için günde 21 kuru üzüm suyu içebilirsiniz.

Kuru üzüm suyu nasıl yapılır?

400 gram kuru üzüm 4 su bardağı su

Yapılışı: İlk önce kuru üzümleri iyice yıkayın. Daha sonra bir tencerede 4 su bardağı suyu kaynatın.

Ardından içerisine kuru üzümleri atın. Karışımı, bir gün beklettikten sonra süzüp için.

Bu uygulamanın ayda dört gün üst üste yapılması önerilmektedir.

Ayrıca kuru üzüm suyunu, sabah kahvaltıdan yarım saat önce tüketirseniz daha fazla verim alabilirsiniz.

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