Çok farklı iki şehir tek mutfakta: Çok daha lezzetli oluyor... Keledoş ve ovmaç helvası beğeni topladı

İEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Öztürk, iki üniversite arasındaki iş birliğinin güçlenerek süreceğini ve başlayacak olan akademik dönemde İEÜ’lü öğrencilerin de Ağrı’ya gitmesinin planlandığını söyledi. Gastronominin yalnızca iyi yemek hazırlama becerisi değil, coğrafyayı, kültürü, tarihi ve o kültürün insanlarını anlayabilme mesleği olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Öztürk, "Öğrencilerimizin farklı yörelerin mutfak kültürleriyle doğrudan temas etmesini çok değerli buluyoruz. Ağrı’dan gelen öğrencilerimiz Ege’nin ürünlerini ve yemeklerini tanırken, bizim öğrencilerimiz de Ağrı mutfağının kendine özgü lezzetlerini ve kültürel zenginliğini keşfetme fırsatı buldu. Aynı mutfakta birlikte üretmek, gençlerin hem mesleki becerilerini geliştirdi hem de paylaşmanın, ekip çalışmasının ve farklılıklardan beslenmenin önemini deneyimlemelerini sağladı" diye konuştu. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Salih Çakıcı ise İzmir’de çok faydalı bir program gerçekleştirdiklerini, ziyaretlerin öğrencilerin gelişimine büyük katkı sağladığını dile getirerek, "Öğrencilerimizin kendi üniversitelerinde aldıkları eğitimi farklı bir şehirde, farklı akademik ve profesyonel ortamlarla buluşturabilmeleri çok kıymetli. Üniversiteler arasındaki bu tür iş birlikleri, öğrencilerin eğitimini sınıfın dışına taşıyor. Gençlerin farklı şehirlerde yeni insanlar, kurumlar ve çalışma biçimleriyle tanışması, geleceklerine ilişkin hedeflerini büyütmelerine ve mesleklerine daha geniş bir perspektiften bakmalarına katkı sağlıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu buluşmanın, öğrencilerimizin mesleki gelişimlerinde önemli bir adım olarak yer alacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.