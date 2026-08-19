  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Popüler kültürde ‘iyi kadın, kötü erkek’ algısı: tahakküm uyarısı yaptı Bu defa seçimi arılar yaptı: 4 partinin anket sonuçları belli oldu! Yıllar sonra asırlık tatlar sofralara gelmeye başladı: Ata tohumlarıyla bir başarıya imza attı Bir dönemin en zenginlerindendi! Ünlü işadamının Boğaz’daki yalısı satışa çıktı: İşte dudak uçuklatan fiyatı Gaz oluşturan ürünler büyük risk İlaçlamada “Gizli formül” deniliyorsa aman dikkat! Taraftara karşı sonunda Galatasaray işi bitirdi! Leao'nun eli kulağında Türkiye'ye karşı yıllar sonra sonunda bir İHA yaptılar: Yere göğe sığdıramadıkları silaha bakın Yere göğe sığdıramamışlardı oyuncuyu ama... Hiç hesapta olmayan gelişme! UEFA ülke sıralamasında fark kapanıyor: Hollanda'nın ensesine yapıştık!
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Çok farklı iki şehir tek mutfakta: Çok daha lezzetli oluyor... Keledoş ve ovmaç helvası beğeni topladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çok farklı iki şehir tek mutfakta: Çok daha lezzetli oluyor... Keledoş ve ovmaç helvası beğeni topladı

Son yıllarda gastronomi etkinlikleri yoğun talep görüyor. Bu sene Ağrı ile İzmir aynı sofrada buluştu. Vatandaşların yoğun ilgisi devam ederken İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, gastronomi alanında örnek bir iş birliğine imza atarak kilometrelerce uzaktaki öğrencileri aynı mutfakta buluşturdu.

#1
Foto - Çok farklı iki şehir tek mutfakta: Çok daha lezzetli oluyor... Keledoş ve ovmaç helvası beğeni topladı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, gastronomi alanında örnek bir iş birliğine imza atarak kilometrelerce uzaktaki öğrencileri aynı mutfakta buluşturdu

#2
Foto - Çok farklı iki şehir tek mutfakta: Çok daha lezzetli oluyor... Keledoş ve ovmaç helvası beğeni topladı

Ağrı’dan gelerek İEÜ’ye misafir olan gençler, keledoş ve ovmaç helvası gibi yöresel yemeklerin yanı sıra patlıcan balığı, koruk ekşili bamya, kabak sıyırma, patlıcan çığırtma ve börülce gibi Ege’ye özgü lezzetleri hazırlamak için mutfağa girdi. İki üniversitenin öğrencileri, gün boyu birlikte çalışarak hem Ağrı hem de Ege mutfağından lezzetlerin yer aldığı özel bir menü hazırladı. Öğrenciler, özenli sunumları ve profesyonel şefleri aratmayan yemekleriyle büyük beğeni topladı.

#3
Foto - Çok farklı iki şehir tek mutfakta: Çok daha lezzetli oluyor... Keledoş ve ovmaç helvası beğeni topladı

CCN Holding tarafından sosyal etki projeleri içerisinde sürdürülen CCN’li Staj Programı kapsamında, İbrahim Çeçen Vakfı iş birliği ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, toplam 70 günlük staj programını İstanbul’da gerçekleştirdi. Staj programı içerisinde yer alan özel deneyim programı kapsamında İzmir’e gelen öğrenciler, beş gün boyunca kentin gastronomik ve kültürel mirasını yerinde keşfetme fırsatı buldu. Gençler, program süresince İzmir’in yalnızca lezzetlerini değil, bu lezzetlerin arkasındaki üretim kültürünü, yerel değerleri ve tarihi birikimi de yakından tanıdı.

#4
Foto - Çok farklı iki şehir tek mutfakta: Çok daha lezzetli oluyor... Keledoş ve ovmaç helvası beğeni topladı

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndan Tire Süt Kooperatifi’ne, Yeşilova Höyüğü kazı alanından BORSAV Alaçatı Ofisi’ne, Köstem Zeytinyağı Müzesi’nden Şirince, Urla Kadın Kooperatifi ve Teruar Urla’ya uzanan program sayesinde öğrenciler, bölgenin tarım, üretim, tarih ve gastronomi arasındaki güçlü bağını farklı yönleriyle gözlemledi. Yerel üreticilerle ve bölgenin özgün gastronomi noktalarıyla buluşan gençler; Tire köftesi, taktak kebabı, kokoreç, çöp şiş ve kazandibi gibi İzmir ve çevresine özgü lezzetleri de deneyimledi.

#5
Foto - Çok farklı iki şehir tek mutfakta: Çok daha lezzetli oluyor... Keledoş ve ovmaç helvası beğeni topladı

İEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Öztürk, iki üniversite arasındaki iş birliğinin güçlenerek süreceğini ve başlayacak olan akademik dönemde İEÜ’lü öğrencilerin de Ağrı’ya gitmesinin planlandığını söyledi. Gastronominin yalnızca iyi yemek hazırlama becerisi değil, coğrafyayı, kültürü, tarihi ve o kültürün insanlarını anlayabilme mesleği olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Öztürk, "Öğrencilerimizin farklı yörelerin mutfak kültürleriyle doğrudan temas etmesini çok değerli buluyoruz. Ağrı’dan gelen öğrencilerimiz Ege’nin ürünlerini ve yemeklerini tanırken, bizim öğrencilerimiz de Ağrı mutfağının kendine özgü lezzetlerini ve kültürel zenginliğini keşfetme fırsatı buldu. Aynı mutfakta birlikte üretmek, gençlerin hem mesleki becerilerini geliştirdi hem de paylaşmanın, ekip çalışmasının ve farklılıklardan beslenmenin önemini deneyimlemelerini sağladı" diye konuştu. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Salih Çakıcı ise İzmir’de çok faydalı bir program gerçekleştirdiklerini, ziyaretlerin öğrencilerin gelişimine büyük katkı sağladığını dile getirerek, "Öğrencilerimizin kendi üniversitelerinde aldıkları eğitimi farklı bir şehirde, farklı akademik ve profesyonel ortamlarla buluşturabilmeleri çok kıymetli. Üniversiteler arasındaki bu tür iş birlikleri, öğrencilerin eğitimini sınıfın dışına taşıyor. Gençlerin farklı şehirlerde yeni insanlar, kurumlar ve çalışma biçimleriyle tanışması, geleceklerine ilişkin hedeflerini büyütmelerine ve mesleklerine daha geniş bir perspektiften bakmalarına katkı sağlıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu buluşmanın, öğrencilerimizin mesleki gelişimlerinde önemli bir adım olarak yer alacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mezarın açılacağını duyan Süleymancılar, Karacaahmet’e akın etti
Gündem

Mezarın açılacağını duyan Süleymancılar, Karacaahmet’e akın etti

Süleymancılar cemaatinin lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un kabrinin ölüm nedeninin belirlenmesi için yarın sabah açıl..
Suç şebekelerine darbe üstüne darbe! Dev servetlerine tamamen el konuldu!
Gündem

Suç şebekelerine darbe üstüne darbe! Dev servetlerine tamamen el konuldu!

Organize suç örgütlerine yönelik yürütülen dev mali operasyonlarda çember daha da daraltıldı.
Günübirlik evlere yönelik fuhuş operasyonu! 14 şüpheli gözaltında
Gündem

Günübirlik evlere yönelik fuhuş operasyonu! 14 şüpheli gözaltında

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Etimesgut ilçesi Eryaman bölgesinde günübirlik olarak kiraya verilen evlerde fuhşa aracılık edildiği..
Yemiş, içmiş, gezmiş 400 milyonluk zarar vermişler: CHP’li Antalya dingonun ahırı gibi! ALDAŞ iddianamesi kabul edildi
Gündem

Yemiş, içmiş, gezmiş 400 milyonluk zarar vermişler: CHP’li Antalya dingonun ahırı gibi! ALDAŞ iddianamesi kabul edildi

Milletin cebindeki parayı lüks alemlerde, ziyafet masalarında ve birinci sınıf seyahatlerde fütursuzca ezip üstüne yüzde 15 kar payıyla kamu..
CHP, Sunay’ı paraya boğmuş
Gündem

CHP, Sunay’ı paraya boğmuş

“Söyleşi” adı altında CHP’li belediyelerden cebini dolduran, yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu’na övgüler düzen Sunay Akın’a, 330 bin lira..
Pavyonda yayın açıp genç kızları fuhuş yapmaya çağırdı: Canlı p.zeveng tutuklandı!
Gündem

Pavyonda yayın açıp genç kızları fuhuş yapmaya çağırdı: Canlı p.zeveng tutuklandı!

Yalova'da bir gazinoya gidip açtığı canlı yayında kendisini mekanın müdürü gibi tanıtarak genç kızları fuhuş yaparak para kazanmaya çağıran ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23