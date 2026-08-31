  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Misilleme için Ürdün’deki üslere saldıran İran’a tehdit! Trump: Onları çok sert vuracağız! 8 can kaybı ve 20 kayıp vardı! Gemi faciasında kimlikler belli oldu Yaşlı karı kocanın başörtülü Türk kızlara sözleri kan dondurdu: Sürekli tecavüze uğramanızı diliyorum! Girne’deki faciayı fark eder etmez denize açıldı! En az 100 kişiyi kurtardı Trump’ın dayattığı yol haritasını konuştular! Bişkek’te Aliyev-Paşinyan zirvesi Sıcak saatler yaşanıyor! Rusya'ya ait S-400 komuta aracı vuruldu Diyarbakır'da çirkin provokasyon! Amedsporlu holiganlardan Trabzonsporlu taraftara skandal baskı! ABD'nin barış masallarına Pyongyang'dan tokat gibi cevap! Kuzey Kore nükleer kalkanından taviz vermiyor! Hakan Fidan: Mekke Savunma İttifakı bölgedeki tüm ülkelere açık Şu deyyusun seçim vaadine bak sen: Başörtüsü takan kadınlar cezalandırılacak!
Gündem Ege Denizi'nde korkutan deprem! İzmir ve çevre iller sallandı!
Gündem

Ege Denizi'nde korkutan deprem! İzmir ve çevre iller sallandı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ege Denizi'nde korkutan deprem! İzmir ve çevre iller sallandı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 21.33'te 3.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.

Yerin derinliklerinde kaydedilen sarsıntı, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Sarsıntı çevre ilçelerden de hissedildi! Olumsuz bir ihbar bulunmuyor!

İzmir ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem sonrası ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Saha tarama çalışmalarını sürdüren ekipler, olumsuz bir durumun bulunmadığını ifade ederken vatandaşlar kısa süreli tedirginlik yaşadı. 

Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Gündem

Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Kayseri'de korkutan sarsıntı! Pınarbaşı 4,1 büyüklüğündeki depremle sallandı!
Kayseri'de korkutan sarsıntı! Pınarbaşı 4,1 büyüklüğündeki depremle sallandı!

Gündem

Kayseri'de korkutan sarsıntı! Pınarbaşı 4,1 büyüklüğündeki depremle sallandı!

CHP’li belediyede deprem! İstifa eden 6 meclis üyesi AK Parti’ye geçti
CHP’li belediyede deprem! İstifa eden 6 meclis üyesi AK Parti’ye geçti

Gündem

CHP’li belediyede deprem! İstifa eden 6 meclis üyesi AK Parti’ye geçti

Kocaelispor'da stat depremi!
Kocaelispor'da stat depremi!

Spor

Kocaelispor'da stat depremi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23