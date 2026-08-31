Ege Denizi'nde korkutan deprem! İzmir ve çevre iller sallandı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 21.33'te 3.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.
Yerin derinliklerinde kaydedilen sarsıntı, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.
Sarsıntı çevre ilçelerden de hissedildi! Olumsuz bir ihbar bulunmuyor!
İzmir ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem sonrası ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Saha tarama çalışmalarını sürdüren ekipler, olumsuz bir durumun bulunmadığını ifade ederken vatandaşlar kısa süreli tedirginlik yaşadı.