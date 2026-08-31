CHP'li Gördes Belediyesi'nde emekçi kıyımı ve finans skandalı! Başkan İbrahim Büke hakkında soruşturma izni verildi!

21 aylık sürenin 12 ayında işçi ve memurun maaşını zamanında ödemeyen, ödemeleri bir haftaya varan sürelerle geciktiren CHP'li Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke'nin kirli çarkı deşifre oldu. İçişleri Bakanlığı, usulsüzlükler üzerine CHP'li Büke hakkında soruşturma izni verdi.

Gördes Belediyesinde görev yapan personelin maaşlarının zamanında ödenmediğine ilişkin iddialar üzerine gerçekleştirilen ön inceleme sonucunda, 21 aylık dönemin 12 ayında personel maaşlarının ayın 15’inden sonra ödendiği ve bazı aylarda ödemelerin bir haftaya varan sürelerle geciktiği tespit edilmiştir.

Yapılan incelemelerde, personel maaşlarının ödenmesine ilişkin talimatların ilgili birimler tarafından zamanında hazırlanmasına rağmen Belediye Başkanı İbrahim Büke tarafından geç imzalandığı belirlenmiştir.

Ayrıca, maaş ödemelerindeki gecikmelerde belediyenin banka hesabında yeterli bakiyenin bulunmaması ve personel maaşlarının ödenmesinde kullanılabilecek bazı tutarların vadeli hesaplarda tutulmasının da etkili olduğu tespit edilmiştir.

Ön inceleme kapsamında söz konusu uygulamaların 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri bakımından değerlendirilmesi sonucunda, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un 6’ncı maddesi uyarınca soruşturma izni verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

BÜKE HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ

İnceleme sürecinin ardından Belediye Başkanı İbrahim Büke hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturma izni verildiği belirtildi.

Kararın ardından dosyanın adli soruşturma işlemleri için Gördes Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettiği bildirildi.

Soruşturma izni verilmesi, Büke hakkında yöneltilen iddiaların kesinleştiği veya suçun sabit olduğu anlamına gelmiyor. Adli sürecin savcılık tarafından yürütülecek soruşturmayla devam etmesi bekleniyor.