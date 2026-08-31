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Sağlık Giresun’da salgın alarmı! 3 günde 700’den fazla kişi rahatsızlandı
Sağlık

Giresun’da salgın alarmı! 3 günde 700’den fazla kişi rahatsızlandı

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Giresun’da salgın alarmı! 3 günde 700’den fazla kişi rahatsızlandı

Giresun Görele’de ishal, bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı 700’ü aştı.

Giresun’un Görele ilçesinde son günlerde benzer şikayetlerle hastanelere başvuranların sayısındaki artış dikkat çekti.

 

Kaynağın bulunması için çalışma başladı

İlçede son günlerde ishal, bulantı ve kusma, karın ağrısı ve krampları, ateş, halsizlik ve iştahsızlık gibi şikayetlerle hastanelere başvuranların sayısında artış yaşanması üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. Gastroenterit şüphesiyle vakaların kaynağının belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

 

Edinilen bilgilere göre, son üç günde 700’den fazla kişi çeşitli şikayetlerle hastanelerin acil servislerine başvurdu. Hastaların çoğunun ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi. 2’si çocuk, 1’i yetişkin olmak üzere toplam 3 hastanın ise tedavi amacıyla hastaneye yatırıldığı, diğer hastaların takip ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

 

Sağlık Bakanlığı ekipleri ilçeye gelecek

Sağlık ekiplerince yapılan ilk değerlendirmelerde vakalar arasında ortak bir maruziyet ya da kümelenme tespit edilmediği bildirildi. İlçenin şehir şebeke suyunda yapılan günlük kontrollerde bakiye klor değerinin yeterli seviyede, yaklaşık 0,5 ppm olduğu belirtildi.

 

Vaka yoğunluğunun görüldüğü izlem noktalarından su numuneleri alınarak inceleme başlatılırken, sürecin yakından takip edildiği ve rutin sürveyans verilerinin izlenmeye devam edildiği kaydedildi.

 

Öte yandan, vakaların nedeninin ve muhtemel kaynağının belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü, konuya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Sağlık Bakanlığı ekiplerinin de ilçeye geleceği öğrenildi.

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