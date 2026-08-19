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Bitkileri ve çiçekleri öldüren 3 sulama hatası: 4 gün düzenli uygulama olmadan olmaz yoksa çiçek bile çıkarmaz

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Bitkileri ve çiçekleri öldüren 3 sulama hatası: 4 gün düzenli uygulama olmadan olmaz yoksa çiçek bile çıkarmaz

Evinizdeki ev salon bitkileri ve saksı çiçekleri durup dururken yaprak mı döküyor? Çoğu zaman iyilik yapmak isterken uyguladığımız yanlış sulama teknikleri, bitkilerin kökünü için için çürütüyor zararı iki katına çıkarıyor. İşte evde çiçek büyüten herkesin farkında olmadan yaptığı 3 ölümcül sulama önemli bir hata olarak vurgulanıyor. 4 gün veya daha uzun süreli düzenli uygulama kalkan olabilir.

#1
Foto - Bitkileri ve çiçekleri öldüren 3 sulama hatası: 4 gün düzenli uygulama olmadan olmaz yoksa çiçek bile çıkarmaz

Evinizdeki ev salon bitkileri ve saksı çiçekleri durup dururken yaprak mı döküyor? Çoğu zaman iyilik yapmak isterken uyguladığımız yanlış sulama teknikleri, bitkilerin kökünü için için çürütüyor. İşte evde çiçek büyüten herkesin farkında olmadan yaptığı 3 ölümcül sulama hatası ve doğruları...

#2
Foto - Bitkileri ve çiçekleri öldüren 3 sulama hatası: 4 gün düzenli uygulama olmadan olmaz yoksa çiçek bile çıkarmaz

Evimizi güzelleştiren, yaşam alanlarımıza enerji katan saksı bitkilerinin kuruması veya yaprak sarartması genellikle "yetersiz bakım" ile ilişkilendirilir. Ancak uzmanlara ve botanikçilere göre ev bitkilerinin kaybolmasının ana nedeni bakımsızlık değil, tam aksine aşırı veya yanlış bakım alışkanlıklarıdır. Bitki bakımında yapılan en kritik hataların başında ise bilinçsiz sulama geliyor. İyi niyetle yapılan ancak bitkinin kök sistemini doğrudan hedef alan 3 temel sulama hatasını derledik...

#3
Foto - Bitkileri ve çiçekleri öldüren 3 sulama hatası: 4 gün düzenli uygulama olmadan olmaz yoksa çiçek bile çıkarmaz

Yapılan Hata: Bitkileri her pazartesi veya iki günde bir gibi sabit günlere bağlayarak sulamak en büyük hatalardan biridir. Evin nem oranı, mevsim, sıcaklık ve rüzgâr durumu toprağın kuruma hızını her hafta değiştirir. Doğrusu: Sulama yapmadan önce parmağınızı toprağın 2-3 santimetre derinliğine kadar batırın. Eğer toprak hala nemli ve parmağınıza yapışıyorsa sulamayı erteleyin. Toprak tamamen kuruduğunda su verin.

#4
Foto - Bitkileri ve çiçekleri öldüren 3 sulama hatası: 4 gün düzenli uygulama olmadan olmaz yoksa çiçek bile çıkarmaz

Yapılan Hata: Bitkiyi suladıktan sonra saksı altlığında (tabağında) biriken suyu orada bırakmak, köklerin sürekli su içinde kalmasına neden olur. Bu durum köklerin oksijensiz kalmasına ve kısa sürede çürümesine (kök çürüklüğü) yol açar. Doğrusu: Sulamadan yaklaşık 15-20 dakika sonra saksı tabağında biriken fazla suyu mutlaka boşaltın. Saksınızın altında drenaj deliği olduğundan emin olun.

#5
Foto - Bitkileri ve çiçekleri öldüren 3 sulama hatası: 4 gün düzenli uygulama olmadan olmaz yoksa çiçek bile çıkarmaz

Yapılan Hata: Doğrudan klorlu ve kireçli şebeke suyunu, özellikle de soğukken bitkinin köklerine dökmek bitkide şok etkisi yaratır. Soğuk su kökleri dondururken, klor ve ağır kireç toprağın kalitesini bozarak yaprak uçlarında sararma ve kurumalara neden olur. Doğrusu: Sulama suyunu oda sıcaklığında tutun. Musluk suyunu en az 24 saat dinlendirerek klorunun uçmasını sağlayın veya arıtılmış/yağmur suyu tercih edin. Bitkilerin ve çiçeklerin sağlıklı kalması için düzenli sulama ve bakım şarttır. Çoğu iç ve dış mekan bitkisi uzun süre susuz kalırsa solar, stres yaşar ve çiçek açmayı durdurur. 4 günden uzun süren bakımsızlıklarda bitkiler kuruyabilir.

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