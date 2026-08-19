Bitkileri ve çiçekleri öldüren 3 sulama hatası: 4 gün düzenli uygulama olmadan olmaz yoksa çiçek bile çıkarmaz
Evinizdeki ev salon bitkileri ve saksı çiçekleri durup dururken yaprak mı döküyor? Çoğu zaman iyilik yapmak isterken uyguladığımız yanlış sulama teknikleri, bitkilerin kökünü için için çürütüyor zararı iki katına çıkarıyor. İşte evde çiçek büyüten herkesin farkında olmadan yaptığı 3 ölümcül sulama önemli bir hata olarak vurgulanıyor. 4 gün veya daha uzun süreli düzenli uygulama kalkan olabilir.