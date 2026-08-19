Bitkileri ve çiçekleri öldüren 3 sulama hatası: 4 gün düzenli uygulama olmadan olmaz yoksa çiçek bile çıkarmaz

Yapılan Hata: Doğrudan klorlu ve kireçli şebeke suyunu, özellikle de soğukken bitkinin köklerine dökmek bitkide şok etkisi yaratır. Soğuk su kökleri dondururken, klor ve ağır kireç toprağın kalitesini bozarak yaprak uçlarında sararma ve kurumalara neden olur. Doğrusu: Sulama suyunu oda sıcaklığında tutun. Musluk suyunu en az 24 saat dinlendirerek klorunun uçmasını sağlayın veya arıtılmış/yağmur suyu tercih edin. Bitkilerin ve çiçeklerin sağlıklı kalması için düzenli sulama ve bakım şarttır. Çoğu iç ve dış mekan bitkisi uzun süre susuz kalırsa solar, stres yaşar ve çiçek açmayı durdurur. 4 günden uzun süren bakımsızlıklarda bitkiler kuruyabilir.