Bakan Ersoy: Haluk Hoca'nın emanetini omuzluyoruz...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun’un vefatının 7’nci yıl dönümü dolayısıyla Ankara Resim ve Heykel Müzesinde düzenlenen Haluk Dursun Sergisi ve Belgesel Gösterimi programına katıldı. Ersoy, Dursun’u ‘ömrünü ilme, tarihe, kültüre adamış, ülkesine ve milletine sevdalı’ bir mesai arkadaşı ve dostu olarak anarken “Haluk Hoca’yı anmak yalnızca geçmişi konuşmak değildir, olmamalıdır. Onu hakkıyla anmak için bizler fikirlerini, eserlerini, eylemlerini yaşatmanın, aktarmanın, sürdürmenin gayretini veriyoruz.” ifadelerini kullandı.