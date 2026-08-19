Bakan Ersoy: Haluk Hoca'nın emanetini omuzluyoruz...

Dursun’un tarihî milletin hafızası, kültürü ise bu hafızanın dili olarak ele aldığını ifade eden Ersoy, bu değerlerin geleceğe ulaşmasının teminatı olarak gençlere güvendiğini söyledi. “Bir insanın en büyük eseri yetiştirdiği insanlardır.” diyen Bakan Ersoy, Haluk Hoca’nın bu noktada benzersiz bir sanatkâr olduğunu belirterek öğretmeye duyduğu tutku nedeniyle öğrenmeye asla ara vermediğini vurguladı. Dursun’un, gönül coğrafyasının ve medeniyet birikiminin bilinmesi gereken değerlerini kendi heybesinde topladığını ifade eden Ersoy, bir ömür vakfettiği birikimini öğrencilerine aktarmanın, anlatmanın ve anlamalarını sağlamanın mesaisini yürüttüğünü kaydetti. Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığında üstlendiği görevlerde de ilmî birikimini devlet hizmetiyle buluşturduğunu belirtti.