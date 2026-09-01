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Yaşam Pes dedirten olay! Çantayı çaldı, 10 dakika sonra iade etmeye geldi
Yaşam

Pes dedirten olay! Çantayı çaldı, 10 dakika sonra iade etmeye geldi

Yeniakit Publisher
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İstanbul Kağıthane’de bir mağazadan çanta alıp kasaya uğramadan çıkan kadın, kısa süre sonra aynı ürünle geri dönerek para iadesi istedi.

İstanbul Kağıthane’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Mağazadan çanta çalarak çıkan kadın, yaklaşık 10 dakika sonra geri dönüp ürünü bir gün önce satın aldığını ve gelininin beğenmediğini söyleyerek parasını istedi.

 

Hem çaldı hem iade istedi

Olay, 30 Ağustos Pazar günü saat 20.45 sıralarında Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mağazaya giren kadın, giriş bölümündeki çantalardan birini alarak kasaya uğramadan dışarı çıktı. Yaklaşık 10 dakika sonra aynı çantayla mağazaya dönen kadın, ürünü 1 gün önce satın aldığını ancak gelininin beğenmediğini öne sürerek parasının iade edilmesini istedi.

 

Gerçeği kamera kayıtları ortaya çıkardı

Kadının alışveriş fişi gösterememesi üzerine mağazada bulunan iş yeri sahibinin anne ve babası, oğulları Mikail Aslan’ı aradı. Aslan, ürünü kısa süre önce mağazaya getirdiğini ve kadına satmadığını söyledi. Bunun üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen aile, kadının birkaç dakika önce çantayı çalarak mağazadan çıktığını belirledi.

 

Kadın mağazadan kaçtı

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından mağazadan kaçan kadın, iş yeri sahibinin anne ve babası tarafından yakalandı. Polisin gelmesini beklemek için yeniden mağazaya götürülen kadın, bir süre sonra tekrar kaçtı. İş yeri sahibinin babası peşinden koştu ancak kadını yakalayamadı.

 

Güvenlik kamerası görüntülerinde kadının mağazaya gelerek girişteki çantayı çalması, kasaya uğramadan dışarı çıkması ve yaklaşık 10 dakika sonra aynı ürünle geri döndüğü anlar görülüyor. Görüntülerin incelenmesinin ardından kadının kaçması, iş yeri sahipleri tarafından yakalanması, yeniden mağazaya götürülmesi ve ardından tekrar kaçması da görüntülerde yer alıyor.

 

“Hiçbir şekilde eline fiş aldığına dair bir belge yok”

İş yeri sahibi Mikail Aslan, "Bir ablamız mağazamıza geliyor. Kasanın müsait olmadığını görünce girişte çantalardan birini alıp direkt dışarı çıkıyor. Ondan sonra 21.03-21.05 arasında tekrar mağazamıza gelerek, 'Bu çantayı ben aldım. Dün aldım. Fakat gelinim beğenmedi' diyor. Hiçbir şekilde eline fiş aldığına dair bir belge yoktur. O sırada mağazada bulunan annemle babam beni arıyorlar. Diyorlar ki, 'Sen sattın mı' Ben de 'Ürünü yeni getirdim. Dahası videosunu bile dün akşam yükledim. Yani imkansız onu alması' dedim. Diğer küçük kardeşim duruyordu. Onu aradılar. O da 'Yok' demiş. Ardından kamera kayıtlarına babam bakmamızı istedi. Kamera kayıtlarına baktık. 20.54'te ablamız geliyor. Ürünü alıyor, ondan sonra çıkıyor gidiyor ve mağazaya gelip bizimkilere kem küm etmeye başlıyor. 'İşte ben hırsız mıyım. Ben dolandırıcı mıyım. Niye inanmıyorsunuz. Sattığınız malın arkasında neden durmuyorsunuz' diyor. Bu ablamız ürünü çaldı ve kamera kayıtlarında çaldığını ispatlayınca hemen kaçmaya çalışıyor. Onun ardından annem ve babam tutup içeri atıyor ki polis gelmesini beklemek için. Abla birazcık hırçın olduğu için annem bırakıyor, babam peşinden koşuyor. Bu sefer babam da bırakıyor, 'Allah’ından bulsun' deyip" diye konuştu.

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